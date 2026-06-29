Tragedia en concierto de Timbiriche: el portazo que dejó 4 muertos y marcó a la banda

No todo fue fama y éxito para la agrupación Timbiriche. En pleno auge, un concierto terminó en caos, un portazo descontrolado y un saldo fatal que aún duele.

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¿Qué pasó en el concierto de Timbiriche donde murieron cuatro personas?

La historia de Timbiriche está marcada por el éxito, la nostalgia y el impacto en el pop latino, pero también por episodios trágicos que muchos fans prefieren no recordar. Uno de los más dolorosos ocurrió durante un concierto en la Ciudad de México donde la agrupación compartía escenario con Flans y Fresas con Crema.

De acuerdo con los testimonios y recuerdos de asistentes, el evento registró sobrecupo y fallas importantes en la seguridad. La desesperación de cientos de fans por ingresar al recinto provocó un portazo que terminó en caos absoluto. La multitud rebasó los accesos, generando empujones y aplastamientos que derivaron en la muerte de cuatro personas.

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El accidente ocurrió el 30 de septiembre de 1987.

¿Qué dijo Paulina Rubio sobre la tragedia en concierto de Timbiriche?

En su momento, Paulina Rubio, integrante de Timbiriche durante esa etapa, fue cuestionada sobre lo ocurrido. La cantante no ahondó demasiado, pero dejó claro el impacto emocional que le causó el incidente.

“Fue algo horrible, me recordó el terremoto del 85. No quiero hablar de eso, pero sí es importante que los organizadores estén conscientes de lo que pasó”. Paulina Rubio

Además, reconoció que la agrupación se encontraba consternada por lo ocurrido y lamentó profundamente la tragedia:

“No había la suficiente seguridad y hubo sobrecupo. Nosotros transmitimos alegría y estamos muy afligidos. Lamentamos profundamente lo que sucedió”. Paulina Rubio

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Timbiriche con Paulina Rubio / Instagram

¿Qué pasó durante el concierto de Timbiriche y por qué se canceló?

En medio del caos, el concierto de Timbiriche apenas pudo desarrollarse. Para intentar contener a la multitud y evitar una situación aún más grave, los artistas interpretaron únicamente dos canciones.

Sin embargo, el ambiente era insostenible. La confusión, el miedo y la falta de control obligaron a cancelar el evento de manera abrupta. Los asistentes fueron evacuados sin mayores explicaciones. Uno de los aspectos más criticados con el paso del tiempo fue que no se ofrecieron detalles claros en el momento ni se realizó la devolución del dinero al público, lo que aumentó la indignación entre los fans.

Años después, usuarios en redes sociales han rescatado la memoria de aquel día, compartiendo relatos que ponen la piel de gallina y dan una idea del terror vivido.

“Yo estuve ahí, con la ilusión de ver a mis grupos favoritos. Iba con mi mamá, una vecina embarazada, sus dos hijos menores y un amigo”.

“Y más bien no se habló en los noticieros, acaso un pequeña nota en algún periódico”.

“Lleve a mi sobrina al evento y vi cómo se desplomó la puerta enorme de hierro. Alcanzamos a correr y ponernos en un lugar seguro”.

“Yo estuve ahí. Tenía 11 años y recuerdo la marea de gente y mi hermano tratando de protegernos”.

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¿Quién fue Timbiriche y por qué marcó una generación en México?

Más allá de este episodio, Timbiriche fue una de las bandas de pop más importantes de América Latina. Formada en 1981, debutó oficialmente en 1982 y se convirtió en un fenómeno juvenil sin precedentes.

El grupo sirvió como plataforma para grandes figuras como:



Paulina Rubio

Thalía

Benny Ibarra

Sasha Sokol

Eduardo Capetillo

Edith Márquez

Bibi Gaytán, entre otros.

Con éxitos como “Con todos menos conmigo”, “Besos de ceniza” y “Ámame hasta con los dientes”, Timbiriche no solo dominó las listas, sino que dejó una huella imborrable en la cultura pop mexicana.