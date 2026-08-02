Famoso diseñador acusa a Paulina Rubio de no pagarle exclusivo vestido: “Decepcionó mucho”, ¿ella responde?

En medio de la polémica por la disputa legal con Nicolás Vallejo-Nágera por la custodia de su hijo, Paulina Rubio vuelve a estar al centro de la conversación, y no precisamente por las mejores razones.

Resulta que el diseñador estadounidense Michael Costello acusó públicamente a la cantante de no haberle pagado los exclusivos atuendos que utilizó en el festival Coachella.

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Paulina Rubio / Mezcalent

¿Qué acusaciones hizo Michael Costello contra Paulina Rubio?

En entrevista con ‘Ventaneando’, el diseñador declaró que, cuando Paulina Rubio supo que sería la invitada sorpresa de Morat en Coachella 2026, se puso en contacto con él para crear el vestuario que usaría durante su presentación. Sin embargo, desde el inicio las cosas no pintaron bien, pues, según contó, recibió la solicitud con apenas dos días de anticipación, por lo que tuvo que trabajar a marchas forzadas y movilizar a todo su equipo para entregar el diseño a tiempo.

‘La chica dorada’ pidió un conjunto compuesto por un body, un sombrero y una capa bordados con cristales.

De acuerdo con Michael Costello, el vestuario fue entregado en la fecha acordada. No obstante, aseguró que los problemas comenzaron desde el inicio, pues la cantante habría tenido actitudes poco amigables durante las pruebas de vestuario y también al momento de recibir el diseño, cuando expresó que no era de su agrado.

“No me gustó el trato, porque fue muy tarde para las medidas en su casa. Mi costurera y yo esperamos más de tres horas y cuando ella llegó, fue muy problemática. (...) Llegó el día y ella llama con una actitud no buena y dijo que no le gustaba el traje” Michael Costello

El diseñador seguró que a cuatro meses del festival, el adeudo seguía sin liquidarse.

“Ella me dijo que quiere un vestido, un body suit con mucho cristal, mucho brillo y una tela muy bonita; porque tiene una sorpresa en Coachella. Solo tenemos dos días para terminar con todo y la verdad no es mucho tiempo, es complicado. (...) Un vestido así, normalmente necesitamos un mes.” Michael Costello

El diseñador explicó que considera a Paulina Rubio una buena amiga, pues la conoce desde que él tenía 16 años, por lo que dijo sentirse especialmente decepcionado.

“Nunca pensé tener este problema con una amiga, es como una apuñalada en el pecho...” Michael Costello

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Michael Costello / Redes sociales

¿Cuánto dinero asegura Michael Costello que le debe Paulina Rubio?

Según el diseñador, el acuerdo con la cantante contemplaba una entrada para el festival y el pago de 4 mil dólares por el vestuario: 2 mil por vestido. Sin embargo, aseguró que, meses después de la presentación en Coachella, ese monto aún no le había sido cubierto.

“Teníamos un trato de dos mil para cada vestido y dos boletos para Coachella en el VIP.” Michael Costello

Michael Costello también señaló que tuvo que cubrir con recursos propios el salario de las personas que participaron en la confección del diseño. Asimismo, aprovechó la situación para denunciar que este tipo de casos son frecuentes en la industria de la moda e hizo un llamado a artistas y celebridades para respetar el trabajo de los diseñadores y cumplir los acuerdos de pago.

¿Paulina Rubio ya respondió a las acusaciones del diseñador?

Hasta el momento, ni la cantante ni su equipo se han pronunciado ni han dado alguna declaración de manera oficial. Sin embargo, Michael comentó que las veces en las que ha intentado contactarse con Paulina y su equipo de trabajo, lo dejan en visto y que incluso, se salieron de un grupo que comparten con otros trabajadores de la industria, sin dar alguna respuesta a su petición.

“La mandamos un mensaje con mucho cariño, para hablar con una persona de su equipo y arreglar la factura, porque ya es mucho tiempo y dejó el mensaje en visto... Estamos en un grupo de WhatsApp con todo el equipo, y no responde... Gabriel salió del grupo y Paulina también salió del grupo.” Michael Costello

El diseñador comentó que ya no busca que se le cubra el pago por su vestuario, simplemente quiere que Paulina Rubio emita una disculpa pública y reconozca el trabajo de quienes están detrás de su imagen y apariencia.

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