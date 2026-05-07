Paulina Rubio agrede a la prensa en audiencia vs. Colate por la custodia de su hijo: “Pórtate bien conmigo” VIDEO

Paulina Rubio ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Actualmente, está en plena batalla legal contra su exesposo, Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’, por la custodia de su hijo. Ambos se han reencontrado en una corte de Miami, donde un juez dictaminará lo mejor para el menor.

Como era de esperarse, al ser un juicio mediático, diversos medios de comunicación han estado presentes para captar cualquier detalle que surja. Hace unos momentos, la llamada ‘Chica dorada’ tuvo un fuerte altercado con la prensa que ha causado mucho revuelo en redes sociales. Te contamos todos los detalles.

Paulina Rubio / Mezcalent/Redes sociales

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¿Por qué Paulina Rubio y su exesposo, ‘Colate’, están peleando por la custodia de su hijo?

Desde su divorcio en 2012, Paulina Rubio y ‘Colate’ han tenido problemas relacionados con la custodia de su hijo. No obstante, el problema se intensificó en 2024, cuando el empresario solicitó quedarse con el menor, alegando que estaba en riesgo viviendo con su mamá.

En aquel entonces, la ley determinó que el adolescente debía estar con la cantante, a pesar de las apelaciones que interpuso ‘Colate’. El conflicto volvió a tomar fuerza en 2025, cuando se dijo que el propio menor aseguró que su mamá le quitó el celular y presuntamente le pegó por seis horas.

También se dio a conocer que el chico estuvo involucrado en un robo junto a unos amigos. Ante esto, se decidió iniciar un juicio para que ambas partes expusieran sus argumentos y determinar lo mejor para el joven.

Los abogados de ‘Colate’ sostienen que el menor, aunque quiere mucho a su mamá, desea vivir con su papá en España, pues la convivencia con la cantante es muy “extenuante”. A la par de eso, declararon que la celebridad tendría problemas con el consumo de sustancias ilícitas, algo que ella negó.

Por su parte, la defensa de Paulina asegura que el empresario consiente mucho al menor, siendo ella quien se encarga de la disciplina. Este jueves 7 de mayo, se está llevando a cabo el tercer día de audiencias. Se desconoce cuándo se tomará la decisión definitiva.

Juicio Paulina Rubio vs Colate / Mezcalent

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Así fue como Paulina Rubio agredió a un reportero

Recientemente, se viralizó un video de Paulina Rubio agrediendo a un integrante de la prensa. En el clip, se puede observar a la cantante tratando de pasar entre un grupo de reporteros que la esperaban para obtener alguna declaración.

Si bien al principio pidió permiso de manera educada, en algún punto golpeó la cámara de un medio, al mismo tiempo que le decía: “Necesito que sean más…. por favor, pórtate bien conmigo”.

Su acompañante intentó tranquilizarla sin éxito. Y es que la artista dijo: “No, es que ponen la cámara en mi rostro”, para después seguir su camino.

El periodista Javier Ceriani compartió el estado de la cámara tras el golpe de la ‘Chica dorada’. En el video, no se ve que el material haya sufrido un daño grave. Tan solo habría quedado “chueca”.

El comportamiento de la cantante causó un intenso debate en redes sociales. Si bien algunos la tacharon de “grosera”, otros la justificaron diciendo que actuó de esa forma por el estrés que está viviendo actualmente.

¿Paulina Rubio se disculpó por agredir a la prensa?

Tras el suceso, Paulina Rubio lanzó un comunicado, pero no para disculparse, sino para explicar que en estos momentos se encuentra lidiando con una situación muy difícil, en la que se está poniendo en tela de juicio su maternidad.

“La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre. Ese es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza. Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro”, manifestó.

La exTimbiriche dejó claro que su prioridad siempre serán sus hijos y siempre luchará por ellos: “Ser madre es el más grande de los honores y el amor más profundo que jamás experimentaré”, resaltó.

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