Ninel Conde responde a maquillista que la acusó de “deudora” y arremete contra él: “Mecanismo de presión”

La polémica entre Ninel Conde y el maquillista Sergio Vilchis llegó a su fin luego de que el creador de contenido confirmara que recibió el pago que, según había denunciado, permanecía pendiente desde un trabajo realizado el año pasado. Tras darse a conocer la noticia, la actriz y cantante emitió un comunicado a través de su representación legal, en el que aparentemente se dijo “molesta”. ¿Por qué?

Maquillista asegura que Ninel Conde ya pagó su deuda. / Mezcalent, Redes sociales

¿Cuándo denunció un maquillista la falta de pago de Ninel Conde?

Ninel Conde, tras ser hospitalizada de emergencia en abril de este año, volvió a la polémica. En esta ocasión, se trató de la denuncia pública del maquillista profesional Sergio Vilchis, quien afirmó que la cantante y actriz tenía un pago pendiente por un servicio realizado meses atrás.

Mediante un video publicado en TikTok, Sergio explicó que colaboró con la artista durante varias presentaciones de la obra El tenorio cómico, después de ser contactado por Miguel, identificado como asistente de Ninel Conde.

Según el maquillista, primero recibió una invitación para sumarse al proyecto y, tras enviar su cotización, le indicaron que únicamente trabajaría en algunas funciones debido a limitaciones en el presupuesto disponible:

Me dijeron que solo serían algunas fechas porque se salía de su presupuesto. Me correspondían como cinco fechas (...) Yo creía que el teatro iba a cubrirlo todo. Sergio Vilchis

El momento rápidamente se hizo viral, de tanto quienes exigían la respuesta de Ninel, como de los que aseguran esto debía mantenerse en el ámbito privado.

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Maquillista de Ninel Conde la acusó por falta de pago / Redes sociales

¿Cómo respondió Ninel Conde a las acusaciones de Sergio Vilchis?

Después de varios días de controversia, Sergio Vilchis compartió un video en sus redes sociales para informar que el asunto económico con Ninel Conde había quedado completamente resuelto.

Vilchis también aprovechó para agradecer el apoyo que recibió de sus seguidores y de otras personas, señalando que cumplir con los compromisos adquiridos no debería depender del nivel de fama, posición o influencia de ninguna persona.

Poco después de que Vilchis confirmara que el pago ya había sido realizado, se dio a conocer un comunicado emitido por la representación legal de Ninel Conde:

Las redes sociales no deben utilizarse como mecanismos de presión, exposición o beneficio mediático, especialmente cuando existen vías formales para aclarar cualquier situación. Representación legal de Ninel Conde

La defensa de la actriz sostuvo que cualquier desacuerdo relacionado con servicios, acuerdos comerciales o pagos debe atenderse con responsabilidad, privilegiando el diálogo, la buena fe y una revisión objetiva de los hechos:

La libertad de expresión es un derecho fundamental: ejercerla con responsabilidad también lo es. (...) Reiteramos nuestro compromiso de proteger la dignidad, imagen, trayectoria y derechos de la señora Ninel Conde. Representación legal de Ninel Conde

Fue así que terminó este curioso momento en el que internautas pedían a Ninel cumpliera con su responsabilidad, ya que requirió el servicio de una persona.

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¿Desde cuándo Ninel Conde no le pagaba a maquillista?

Desde su primera publicación, Sergio Vilchis aseguró que habían transcurrido cerca de seis meses sin recibir el pago correspondiente por el trabajo que realizó para Ninel Conde.

También señaló que, durante ese periodo, ni la artista ni su equipo respondieron a sus llamadas o mensajes para aclarar el asunto.

Explicó que únicamente buscaba exponer una situación que, desde su punto de vista, se había prolongado durante demasiado tiempo y afirmó que, tras resolverse el adeudo, considera el caso completamente cerrado.

Luego de ser hospitalizada de emergencia, Ninel Conde reapareció en una ambulancia, encendiendo las alarmas de sus seguidores.

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