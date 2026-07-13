Paulina Rubio celebra su cumpleaños en medio del juicio con ‘Colate’ por la custodia de su hijo

Paulina Rubio se encuentra enmedio de un juicio con Colate por la custodia de su hijo.

Mientras esto sucede, la cantante ha dado mucho de qué hablar luego de que festejara su cumpleaños, al mismo tiempo que espera la resolución el juicio con Colate. ¿Cómo festejó su cumpleaños y cuáles han sido las reacciones que ha provocado? Entérate aquí.

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Paulina Rubio / Mezcalent

¿Cómo festejó Paulina Rubio su cumpleaños?

Paulina Rubio cumplió años el 17 de junio, pero no fue hasta el 12 de julio que compartió una publicación en Instagram en la que aparece con sus hijos.

En la publicación aparecen fotos y videos en lo que parece ser un tour por europa, acompañada de sus hijos; paseando por Francia y en un restaurante con un pastel y una vela, dando a entender que la cantante estaba festejando su cumpleaños. Todo esto con la descripción “verano con la mejor compañía”.

En una de las fotografías, se ve a sus dos hijos abrazados con el Instituto de Francia al fondo.

Días antes, el exesposo de Paulina también compartió fotos con su hijo en San Sebastián, España.

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¿Qué se sabe sobre el juicio entre Paulina Rubio y Colate?

Nicolás Vallejo-Nágera y Paulina Rubio se encuentran en una disputa legal por saber quién quedará con la custodia de su hijo.

El pasado mes de mayo tuvieron una audiencia en Miami, en la que el pleito se intensificó luego de que el joven declarara que ‘la Chica dorada’ no lo dejaba comunicarse con su padre, además de ingerir estupefacientes; por lo que expresó su deseo de mudarse con su padre a España.

Por el momento, el conflicto sigue abierto y aún sin un veredicto final. Mientras tanto, Nicolás sigue viviendo con Paulina en Miami y con tiempo compartido con su padre.

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Paulina Rubio y ‘Colate’ / Redes sociales

¿Quiénes son los hijos de Paulina Rubio?

La cantante de ahora 55 años se ha convertido en madre en dos ocasiones, en distintas relaciones que al día de hoy ya están concluidas.

El primer hijo de Paulina Rubio es producto de su relación con el empresaio español Nicolás Vallejo-Nágera.

Después de casarse en 2007, le dieron la bienvenida a su hijo en el 2010. Posteriormente, en el 2012 dieron por terminada su relación.

El segundo hijo de la intérprete de ‘Ni una sola palabra’ nació en 2016, de la relación con el cantante sinaloense Gerardo Bazúa, a quien conoció durante la edición de ‘La voz México’ en la que ella fue coach.

En 2018 concluyeron su relación y también entrarton en coflicto elgal por la custodia y manutención del menor.

En la disputa legal con ‘Colate’, el empresario declaró que la cantante supuestamente lo habría golpeado.

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