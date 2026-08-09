¡Paulina Rubio GANA batalla legal contra Colate por su hijo! ¿Qué pasará ahora con el adolescente?

A pocos días de la polémica en la que estuvo involucrada Paulina Rubio por el supuesto adeudo de los atuendos que utilizó durante el festival Coachella, la cantante recibió una nueva actualización sobre otro de los problemas que enfrenta desde hace años: la batalla legal por la custodia de su hijo.

Y es que en las últimas horas trascendió que la justicia de Estados Unidos habría emitido una resolución favorable para la ‘chica dorada’, pues su hijo permanecerá en Miami con ella. ¿Qué se sabe sobre esta decisión y qué pasará ahora con Colate? Te contamos.

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Paulina Rubio / Redes sociales

¿Cuándo inició la disputa por la custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate?

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como ‘Colate’, se casaron en 2007, aunque su historia de amor había comenzado varios años antes, a principios de la década de los 2000, cuando la ‘chica dorada’ vivía en Madrid y trabajaba en la televisión española.

En 2010, la pareja le dio la bienvenida a su único hijo en común. Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin y ambos se separaron en marzo de 2012.

Aunque su divorcio se formalizó hasta 2014, desde que decidieron tomar caminos separados comenzaron también los desacuerdos relacionados con la manutención del menor, su convivencia y el régimen de visitas.

Con el paso de los años, el conflicto entre ambos se volvió cada vez más complicado y terminó trasladándose a los tribunales. La disputa tomó un nuevo nivel en 2024, cuando Colate presentó una solicitud urgente para obtener la custodia provisional de su hijo, mientras que Paulina Rubio respondió legalmente ante las autoridades de Miami.

Desde entonces, ambos han protagonizado una larga batalla judicial por determinar cuál es el mejor acuerdo y dónde debe permanecer el adolescente.

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Paulina Rubio y Colate / Redes sociales

¿Paulina Rubio ganó la batalla legal contra Colate?

En mayo de 2026 comenzó el juicio definitivo de reubicación en la Corte Familiar de Miami, donde se analizaron los argumentos relacionados con el lugar de residencia del hijo de Paulina Rubio y Colate.

Este domingo 9 de agosto comenzó a trascender en medios españoles que la corte ya habría emitido una determinación a favor de la cantante, al establecer que el adolescente continuará viviendo con su madre en Miami.

La información también fue retomada por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien realizó una transmisión en vivo para hablar sobre el caso y mostró el documento emitido por la corte. De acuerdo con la resolución presentada, la petición de Colate fue denegada, lo que representa un importante triunfo legal para Paulina Rubio en esta disputa.

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Documento de resolución a favor de Paulina Rubio / Captura de pantalla

¿Colate se dará por vencido? Esto hará tras la resolución sobre su hijo

Aunque la resolución representa una victoria para Paulina Rubio, todo parece indicar que Colate no está dispuesto a dar por terminada la batalla legal por su hijo.

El periodista Kike Calleja, quien dio a conocer parte de la información sobre el caso, aseguró que tuvo comunicación con el empresario español y que este le manifestó su intención de recurrir la decisión de la Corte de Miami y continuar con el proceso legal.

De acuerdo con lo que habría expresado Colate, una de sus principales razones para insistir en la disputa es que su hijo le habría manifestado su deseo de vivir con él.

“He hablado con Colate. Está tranquilo porque la armonía que hay entre padre e hijo es muy sana y amorosa. Me ha confirmado que va a recurrir. El niño ha dicho ante el juez que él quiere vivir con Colate” Kike Calleja

De esta manera, pese a la resolución favorable para Paulina Rubio, el enfrentamiento legal entre ambos podría tener todavía varios capítulos por delante.

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