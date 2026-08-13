Hijo de Paulina Rubio rompe el silencio tras fallo a favor de la cantante en pleito con Colate: “En casa”

La victoria legal de Paulina Rubio sobre su exesposo, Nicolás Vallejo-Nágera, en la disputa por la residencia de su hijo marcó un nuevo capítulo en el largo conflicto que ambos han enfrentado desde su separación.

Días después de que se diera a conocer el veredicto, tanto el empresario español como el adolescente recurrieron a sus redes sociales para compartir mensajes que llamaron la atención. ¿Buscarán continuar con la disputa? Te contamos.

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Paulina Rubio y Colate / Redes sociales y canva

¿Cuál fue el veredicto de la corte de Miami sobre el pleito entre Paulina Rubio y Colate?

El pasado domingo 9 de agosto, se dio a conocer que la corte de Miami en la que se desarrollaba el caso desde el mes de mayo, emitió un fallo en favor de la cantante, quien conservaría la residencia de su hijo y seguiría viviendo con ella en Miami.

De acuerdo con las personas involucradas en el caso, Colate no presentó pruebas suficientes para cambiar la residencia y se basó en la entrevista directa con el menor y la evaluación del plan de crianza.

Por lo tanto, el aolescente permanecerá viviendo con Paulina Rubio en Miami, y ahí continuará con su vida cotidiana y académica.

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Paulina Rubio y Colate / Redes sociales

El hijo de Paulina Rubio y Colate rompió el silencio en redes sociales

Unos días después de que se diera a conocer el fallo de la corte, el hijo de Paulina Rubio y Colate compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de las vacaciones que pasó junto a su familia paterna en España.

Aunque el adolescente no hizo ninguna referencia directa al conflicto legal entre sus padres, sí dejó claro el cariño que siente por su familia paterna al acompañar la publicación con un mensaje en el que aseguró que estuvo “en casa”.

“Un gran verano en casa.”, escribió el joven.

Colate respondió la publicación con un mensaje de cariño hacia él: “El mejor hijo del universo”.

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¿Qué dijo Colate tras el fallo a favor de Paulina Rubio?

El empresario también se pronunció tras darse a conocer el fallo de la corte. Aseguró que la decisión le resulta sorpresiva en cierta medida, aunque al mismo tiempo no, pues después de tantos años de litigio, afirma que ya conoce cómo funciona el proceso.

Por su parte, su abogada declaró en ‘Despierta América’ que, al menos por ahora, no tienen contemplado apelar la resolución y que Colate asumirá el tiempo que la corte le permita pasar junto a su hijo.

Además, a través de Instagram, el empresario compartió algunas fotografías del verano que disfrutó junto al adolescente, acompañadas de un mensaje en el que expresó el amor que siente por él.

“Hoy acaba un verano lleno de memorias, con todo lo que llevamos, nada podra con nuestro amor….. Te quiero” Colate a su hijo

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