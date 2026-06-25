Lionel Richie es trasladado de emergencia a un hospital tras interrumpir su concierto: ¿Se retira? VIDEO

Desde hace unas semanas la salud de la querida cantante, Bonnie Tyler, ha causado preocupación en la industria musical, pues fue inducida a un coma durante su estancia en Portugal.

Ahora, el reconocido intérprete estadounidense Lionel Richie encendió las alarmas entre sus seguidores, pues fue hospitalizado de urgencia tras presentar problemas de salud durante un concierto. Te contamos lo que se sabe al momento.

El cantante Lionel Richie / Redes sociales

¿Cómo interrumpió el cantante Lionel Richie su concierto?

Lionel Richie, de 77 años, tuvo que abandonar el escenario después de sentirse mareado y experimentar una sensación de malestar que le impidió continuar con su presentación.

La noche del miércoles transcurría con normalidad hasta que Richie comenzó a sentirse mal mientras interpretaba algunos de sus éxitos ante miles de asistentes. El cantante manifestó sentirse “mareado” y “extraño”, por lo que decidió detener el espectáculo.

Tras una breve pausa, Richie regresó para continuar el concierto. Incluso se sentó al piano para interpretar la emblemática canción Three times a lady, uno de los temas más queridos de su repertorio.

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¿Lionel Richie estará hospitalizado tras sufrir molestias durante concierto?

Horas después del incidente, el portal TMZ informó que Lionel Richie fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano para recibir atención médica. Según dicho medio, la decisión fue tomada como una medida preventiva para descartar cualquier complicación mayor.

Aunque la hospitalización generó preocupación, las mismas fuentes señalaron que el traslado se realizó por precaución y que no existían, al menos inicialmente, indicios de una condición grave.

Hasta el momento, ni Richie ni su equipo han emitido un comunicado oficial detallando el diagnóstico o el estado actual de salud del intérprete, algo que ha generado cientos de especulaciones.

La emergencia se produjo durante el arranque de la gira conjunta de Lionel Richie y Earth, Wind & Fire, un espectáculo que contempla 26 presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos.

La próxima fecha está pactada para el viernes en Chicago, y aún no se sabe si Richie estará presente o si sus presentaciones continuarán.

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Lionel Richie junto a Earth Wind and Fire / Redes sociales

¿Cuáles son las canciones de Lionel Richie más conocidas?

Lionel Richie es un cantante, compositor, productor y músico estadounidense considerado una de las figuras más influyentes de la música pop, soul y R&B.

Su carrera despegó en la década de 1970 como integrante y principal compositor de la banda Commodores, con la que alcanzó fama internacional gracias a éxitos como Easy, three times a lady y Still.

A principios de los años 80 decidió emprender una carrera como solista, misma que lo convirtió en una de las mayores estrellas de la música mundial. Entre sus canciones más exitosas destacan:



Hello,

All night long (All night),

Say you,

Say me,

Stuck on you,

Truly y

y Dancing on the ceiling .

. Escribió e interpretó junto a Diana Ross el exitoso dueto Endless love, considerado uno de los temas románticos más populares de todos los tiempos.

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