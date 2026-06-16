¿Bonnie Tyler al borde de la muerte? Cantante despierta del coma y... ¿esperan lo peor? “Está muy grave”

La salud de Bonnie Tyler, la legendaria cantante que conquistó al mundo con la canción Total eclipse of the heart, ha preocupado en días recientes, luego de haber sido inducida a coma. Ahora, muchos especulan sobre su salud y esperan lo peor tras un difícil diagnóstico. ¿Qué tiene la cantante?

Bonnie Tyler está grave / Redes sociales

¿Por qué la cantante Bonnie Tyler fue hospitalizada recientemente?

Según informó su equipo de trabajo, la cantante Bonnie Tyler ingresó a un hospital a principios de mayo en Faro, Portugal, ciudad en la que vive actualmente, tras requerir una intervención quirúrgica intestinal de carácter urgente.

Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas exactas que derivaron en la operación, ya que sus representantes han optado por mantener en privado la información relacionada con su diagnóstico y condición médica.

Después de la cirugía, los especialistas determinaron inducirle un coma farmacológico, un procedimiento que suele emplearse en situaciones delicadas para favorecer la recuperación del paciente y reducir el impacto físico del tratamiento. Durante ese tiempo, la cantante permaneció bajo supervisión permanente y recibió atención médica especializada.

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Bonnie Tyler hospitalizada de emergencia y sometida a cirugía / Redes sociales

¿Bonnie Tyler se encuentra grave de salud tras despertar del coma?

La salud de Bonnie Tyler sigue siendo un misterio, aunque un reciente comunicado de su equipo afirmó que ya despertó del coma, la realidad es que ella se mantiene grave:

Bonnie ya no está en coma, pero su estado sigue siendo muy grave y permanece en cuidados intensivos en un hospital de Portugal. Comunicado equipo de Bonnie Tyler

Aunque el mensaje parecía poco alentador, terminó con palabras que causaron un poco de tranquilidad en los fans de la cantante, así como colegas del mundo de la música:

Aunque su condición está mejorando, es un proceso lento. Sus médicos confían en que se recuperará por completo, pero llevará tiempo. Equipo de Bonnie Tyler

El equipo de la cantante informó que las presentaciones programadas en próximas semanas quedarán cancelas, mientras que, con mucha fe, esperan que los conciertos para la temporada de otoño puedan realizarse si su recuperación evoluciona favorablemente.

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Bonnie Tyler se encuentra grave de salud / Redes sociales

¿Cuáles son las canciones de Bonnie Tyler más conocidas?

Bonnie Tyler se convirtió en una de las voces más reconocidas de la música internacional, gracias al despegue de su carrera desde la década de 1970, pero en 1983, gracias a la canción Total eclipse of the heart cuando se transformó en una figura icónica.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, la artista acumuló numerosos reconocimientos y nominaciones.

Entre sus canciones más emblemáticas también destacan:



Holding out for a hero,

If you were a woman ,

, It’s a heartache ,

, Holding out of a hero y,

y, Here she comes, entre varias otras.

Bonnie Tyler fue nominada en tres ocasiones a los Premios Grammy, pero no consiguió llevarse la estatuilla.

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