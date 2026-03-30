Julio Preciado enciende las alarmas y es hospitalizado de emergencia en Sinaloa, ¿qué le pasó al cantante?

El cantante Julio Preciado fue hospitalizado en Sinaloa, lo que generó atención en torno a su estado de salud y las circunstancias que llevaron a su ingreso, ¿qué le pasó? Te contamos todos los detalles.

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Julio Preciado fue hospitalizado en Mazatlán; estos son los detalles sobre su salud. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Julio Preciado y por qué fue hospitalizado de emergencia?

El programa Ventaneando dio a conocer que el cantante Julio Preciado fue hospitalizado en Mazatlán, Sinaloa. Hasta el momento, no se han detallado las causas específicas de su ingreso; sin embargo, se ha señalado que podría tratarse de una revisión médica relacionada con el trasplante de riñón que recibió hace seis años.

En distintas ocasiones, el propio cantante ha compartido que, tras esa intervención, adoptó nuevos hábitos y mantiene un seguimiento médico constante como parte de su rutina, ahora Preciado ha hablado sobre la importancia de atender su salud y de mantenerse bajo supervisión médica continua.

“Yo tuve que ver los focos rojos para decir: quiero seguir viviendo… pero cuando ya no tienes opciones más que una, que se llama trasplante, es cuando decides”, dijo en el cantante en una reciente conferencia de prensa.

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Julio Preciado es hospitalizado en Sinaloa: reportan cómo se encuentra. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Julio Preciado hoy, 30 de marzo?

Durante la emisión del programa Ventaneando, se informó que el estado de salud de Julio Preciado se mantiene estable tras su hospitalización en Mazatlán, Sinaloa. La actualización fue compartida por los conductores, quienes dieron seguimiento a la información difundida previamente.

En ese espacio, Pedro Sola señaló que “el asunto del trasplante preocupa”, al referirse a los antecedentes médicos del cantante y al contexto en el que se da su ingreso hospitalario. Por su parte, Rosario Murrieta compartió detalles sobre su evolución reciente.

“Va a estar listo para el 9 de abril que se presenta en el Auditorio Nacional. Esta mañana, platicando con el doctor Julio Ramos, que además es su médico de cabecera, es su mejor amigo, está muy al pendiente de que los doctores lo atiendan, según me comentó en la mañana está mucho mejor. Él viajó de Guadalajara a Mazatlán para verlo y estar al pendiente”, mencionó Murrieta al dar a conocer que el cantante presenta mejoría y continúa bajo supervisión médica.

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Hospitalizan a Julio Preciado en Mazatlán: esto se sabe sobre su estado de salud. / Redes sociales

¿Quién es Julio Preciado?

Julio Preciado es un cantante originario de Mazatlán, Sinaloa, nacido el 1 de diciembre de 1966. Inició estudios en comunicación, aunque decidió dejarlos para dedicarse de lleno a la música. Desde joven mostró interés por el canto, con la intención de convertirse en baladista, inspirado en figuras como José José. Sus primeros pasos se dieron en escenarios locales, donde comenzó a cantar en una discoteca, lo que le permitió integrarse posteriormente a agrupaciones como Banda Tiburón.

Su trayectoria dentro del regional mexicano se consolidó al integrarse a agrupaciones como la Banda El Limón y más tarde a la Banda El Recodo en 1992, donde permaneció alrededor de seis años y medio como vocalista principal. Durante ese periodo participó en múltiples producciones discográficas y aportó su estilo interpretativo a la agrupación, lo que marcó una etapa relevante en su carrera dentro del género.

En 1998 inició su etapa como solista al formar Banda Perla del Pacífico, con la que desarrolló un proyecto propio que incorporó distintos ritmos como balada, ranchera, bolero y cumbia, sin dejar de lado la esencia de la banda sinaloense. A lo largo de los años ha lanzado diversas producciones discográficas y se ha presentado en escenarios de México y Estados Unidos, incluyendo recintos como el Auditorio Nacional, donde también ha conmemorado etapas importantes de su trayectoria musical.

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