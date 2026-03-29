Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia anuncian el nacimiento de su bebé arcoíris; así lo presentaron: FOTO

Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia están de manteles largos. Hace unas horas confirmaron la llegada de su bebé arcoíris al mundo. A través de sus redes sociales, la pareja presentó a su pequeño. Esto a más de seis años de la muerte de uno de sus mellizos.

Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia anuncian la llegada de su bebé / IG: @ferdinandoval / @brenda_kellerman

Te puede interesar: Ferdinando Valencia afirma que tiene pruebas de negligencia médica en la muerte de su hijo

¿Cómo anunció su embarazo Brenda Kellerman, esposa de Ferdinando Valencia, y qué es un bebé arcoíris?

El pasado 4 de noviembre, Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia dieron la noticia de que esperaban a su bebé arcoíris. Eso no es todo, la pareja compartió la sorprendente coincidencia: se enteraron del embarazo el 3 de agosto de 2025, justo en el sexto aniversario luctuoso de su hijo fallecido.

Mediante un video en su cuenta de Instagram, compartieron el gran momento que vivieron como familia al enterarse de que, nuevamente, serían papás.

“Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día. Hoy, después de seis años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia”. Ferdinando Valencia

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo. / Redes sociales

Cabe recordar que un bebé arcoíris es el término que se usa para referirse a un hijo que nace después de que sus padres han vivido la pérdida de un embarazo o de un bebé (ya sea por aborto espontáneo, muerte neonatal u otra situación).

El nombre simboliza lo mismo que un arcoíris después de una tormenta: esperanza, luz y renovación tras un momento difícil.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo. / Redes sociales

No te pierdas: Brenda Kellerman dedica baile a la memoria de su bebé y conmueve a todos en Mira quién baila

¿De qué murió el mellizo de Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia?

El hijo de Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia, desafortunadamente, murió el 3 de agosto de 2019, cuando tenía apenas tres meses de vida.

El pequeño nació junto a su hermano gemelo. Sin embargo, poco tiempo después, comenzó a presentar problemas de salud. Fue diagnosticado con meningitis bacteriana y más tarde desarrolló hidrocefalia, lo que provocó que permaneciera varias semanas hospitalizado en terapia intensiva. Desafortunadamente, el bebé no logró sobrevivir.

Ferdinando Valencia relata el sueño que tuvo con su hijo fallecido, quien le avisó que sería papá otra vez. / Redes sociales

Mira: Ferdinando Valencia sufre accidente en plena salida con su esposa embarazada; el momento queda grabado, VIDEO

¿Qué dijeron Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia del nacimiento de su bebé arcoíris?

¡La dulce espera terminó! Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia compartieron en redes sociales la noticia del nacimiento de su bebé arcoíris. Con un enternecedor mensaje, la pareja presentó a su tercer hijo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ferdinando publicó una historia en la que se lee: “¡Ya nació!”.

Lo anterior, aunado a una fotografía de él junto a Brenda Kellerman y su hijo mayor, así como su bebé arcoíris en brazos.

Así lo anunció:

Ferdinando Valencia anuncia la llega de su bebé arcoíris con este mensaje / IG

Eso no es todo, el actor de ‘Lo que la vida me robó’ posteó un video en el que presumió algunos de los momentos del nacimiento del pequeño y lo que han vivido como familia en estos felices momentos. Además, agradeció todas las muestras de cariño de sus seguidores y seres queridos.

El video está acompañado con el siguiente mensaje:

“BIENVENIDO. ‘No fue el azar quien te trajo a mi puerto, ni una marea que vino y se va… eres el nombre en que todo lo espero…’. Estamos felices y locos por compartirles este momento y devolverles un instante de amor, ¡gracias!”. Ferdinando Valencia

Como era natural, diversas personalidades de la industria los llenaron de felicitaciones en la caja de comentarios de la publicación del actor en Instagram:



“¡¡ ¡Qué felicidad amigos!!! ¡¡¡Que Diosito los bendiga por siempre!!! ¡Puro amor !”, Ximena Herrera.

!”, Ximena Herrera. “¡Hermosa, felicidades, qué belleza!”, Vica Andrade.

“¡Felicidades querido hermanoooo! ¡Que venga con mucho pan bajo el brazo, amor y salud!! Se les quiereeee. ¡Qué maravillosa bendición!! ¡Por muchas más!!”, Sebastian Rulli.

amor y salud!! Se les quiereeee. ¡Qué maravillosa bendición!! ¡Por muchas más!!”, Sebastian Rulli. “Aww, qué belleza!!! ¡Felicidades!”, Sandra Echeverría.

Al momento, Ferdinando Valencia, así como Brenda Kellerman, no han confirmado la fecha puntual del nacimiento de su bebé.

Así lo dijo Ferdinando Valencia: