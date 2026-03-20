Famosa influencer mexicana anuncia embarazo tras dolorosa pérdida: ¿llega su bebé arcoíris?

La creadora de contenido mexicana Karen Barrera vuelve a ser tema de conversación luego de confirmar que está embarazada, meses después de haber compartido públicamente la pérdida de su primer bebé. La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de fotografías junto a su esposo, el también influencer Daniel Ruiz Abaunza, en las que deja ver su pancita.

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Karen Barrera y Daniel Ruiz / Instagram

¿Qué pasó con el primer embarazo de la influencer Karen Barrera?

En agosto de 2025, Karen Barrera compartió un video en su cuenta de Instagram en el que informó la pérdida de su bebé. En esa publicación, explicó que ese mismo día tenía planeado anunciar su embarazo, pero debido a complicaciones médicas, la noticia cambió.

En el mensaje que acompañó el video, escribió:

“Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros… Aunque no llegamos a conocerte bebito, fuiste profundamente amado, esperado y deseado desde el primer instante”. Karen Barrera

También señaló que no lograron conocer al bebé, pero que fue esperado desde el inicio del embarazo. Aunque no detalló las causas específicas, el mensaje indicaba que la gestación no superó las 21 semanas.

En otra parte del texto, agradeció el acompañamiento de su esposo, Daniel Ruiz Abaunza, así como el apoyo de su familia y amistades durante ese momento.

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Así fue el post donde Karen anunciaba la pérdida de su bebé / Captura de pantalla

¿Cómo anunció Karen Barrera su embarazo tras perder a su bebé?

Fue a través de Instagram donde Karen Barrera y Daniel Ruiz Abaunza confirmaron que están esperando a su primer hijo. La publicación incluye varias imágenes en las que se observa a la influencer luciendo su embarazo, acompañadas de un mensaje breve en el que expresan:

“Eres nuestro sueño hecho realidad”. Karen Barrera

El contenido fue compartido recientemente y, en cuestión de minutos, comenzó a recibir comentarios de otros creadores de contenido y seguidores de la pareja. En las imágenes, ambos aparecen en una sesión fotográfica en la que destacan gestos de cercanía y emoción por la noticia.

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¿Quién es Karen Barrera y quién es su esposo Daniel ‘el Travieso’?

Karen Barrera es una creadora de contenido originaria de Piedras Negras, Coahuila. Nació el 6 de noviembre de 2001 y alcanzó popularidad en 2019 a través de TikTok, donde publica videos de comedia, baile y lip sync. Actualmente, suma millones de seguidores en esa plataforma y también mantiene una presencia activa en Instagram, donde comparte contenido sobre su vida cotidiana, moda y viajes.

Por su parte, Daniel Ruiz Abaunza es un creador de contenido puertorriqueño conocido como “Daniel el Travieso”. La pareja contrajo matrimonio el 29 de octubre de 2022 en Querétaro, en una ceremonia que fue difundida en sus redes sociales.

Desde entonces, ambos han compartido distintos momentos de su relación con su audiencia, incluyendo su compromiso, su boda y situaciones personales relevantes, como la pérdida de su bebé en 2025 y, ahora, el anuncio de este nuevo embarazo.

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