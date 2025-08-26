Famosa mexicana revela en Instagram la trágica pérdida de su bebé justo antes de anunciar su embarazo

Una influencer y creadora de contenido mexicana anunció el pasado sábado 23 de agosto la triste noticia del fallecimiento de su bebé, justo el día en que planeaba compartir públicamente su embarazo. La influencer detalló que no llegaron a conocer al bebé, pero que fue profundamente esperado y amado desde el primer momento. ¿Qué fue lo que pasó?

Karen Barrera dio a conocer la pérdida de su bebé / Intagram

¿Cómo confirmó Karen Barrera la noticia de la pérdida de su bebé?

El pasado 23 de agosto de 2025, Karen Barrera influencer y tiktoker mexicana compartió con sus seguidores en Instagram la dolorosa noticia del fallecimiento de su bebé. A través de un emotivo video, mostró momentos de los primeros meses de su embarazo, acompañados de un mensaje que expresaba: “Fuiste muy amado mi bebito”. En la publicación, también mencionó que ese día tenía planeado anunciar su embarazo junto a su esposo, el youtuber Daniel Ruiz Abaunza, conocido como ‘Daniel El Travieso’. Sin embargo, debido a complicaciones médicas, la noticia que compartió fue la pérdida de su bebé.

En otra publicación, Barrera detalló que no llegaron a conocer al bebé, pero que fue profundamente amado y esperado desde el primer momento. Agradeció el apoyo de su esposo, quien ha sido su fortaleza durante este difícil proceso, así como el respaldo de su familia y amigos. Aunque no proporcionó detalles específicos sobre las circunstancias de su pérdida, su mensaje indica que la gestación no superó las 21 semanas, un período crucial para el desarrollo fetal. En su post de instagram se puede leer:

Karen Barrera “Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planos (sic) de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo. Aunque no llegamos a conocerte bebito, fuiste profundamente amado, esperado y deseado desde el primer instante. Es un sentimiento extraño… un día tu mundo entero gira alrededor de ese nuevo bebecito y, de un momento a otro, todo cambia. No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy con mi esposo, quien ha sido nuestra fortaleza en este proceso, y con mi familia y amistades por todo el apoyo y amor que nos han brindado. Siempre serás parte de nosotros”

Así fue el post donde Karen anunciaba la pérdida de su bebé / Captura de pantalla

¿Quién es Karen Barrera y cuál ha sido su trayectoria en redes sociales?

Karen Barrera es una creadora de contenido originaria de Piedras Negras, Coahuila, México. Nació el 6 de noviembre de 2001, lo que la hace actualmente de 23 años. Saltó a la fama en 2019 gracias a sus videos de comedia, baile y Lip Sync en TikTok, donde actualmente cuenta con más de 19 millones de seguidores.

Además de su éxito en TikTok, Karen ha consolidado su presencia en Instagram, donde comparte contenido relacionado con moda, belleza, viajes y su vida cotidiana. Su cuenta @karenbarrera cuenta con más de 3.2 millones de seguidores.

Ella es la influncer Karen Barrera / Instagram

¿Con quién está casada Kare Barrera, la influencer que perdió a su bebé?

Karen Barrera está casada con el creador de contenido puertorriqueño Daniel Ruiz Abaunza, mejor conocido en redes sociales como “Daniel el Travieso”. La pareja contrajo matrimonio el 29 de octubre de 2022 en una ceremonia celebrada en Querétaro, México, la cual compartieron ampliamente con sus seguidores en plataformas como Instagram y TikTok. La boda, que tuvo lugar en el Templo San Francisco de Asís, contó con la presencia de más de 200 invitados, incluyendo 80 familiares y amigos que viajaron desde Puerto Rico para acompañarlos en este día especial.

A lo largo de su relación, Karen y Daniel han compartido momentos significativos con su audiencia, desde su compromiso en 2021 hasta su boda en 2022. En sus redes sociales, han mostrado su vida cotidiana, proyectos profesionales y, recientemente, la dolorosa pérdida de su bebé, un momento que ambos compartieron con sus seguidores. La pareja ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido durante este difícil proceso.

