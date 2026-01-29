Ferdinando Valencia sufre accidente en plena salida con su esposa embarazada; el momento queda grabado, VIDEO

El actor Ferdinando Valencia sufrió un accidente, esto ocurre tiempo después de que confirmó que se convertirá en padre de nueva cuenta junto a su esposa Brenda Kellerman a más de cinco años de la muerte de su bebé, ¿qué le pasó? Aquí te contamos todos los detalles.

Así fue el accidente que vivió Ferdinando Valencia durante una salida con su esposa. / Foto: Redes sociales

¿Cómo anunciaron Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman que serán papás nuevamente?

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman compartieron en noviembre de 2025 que se encontraban en la espera de su primer bebé juntos, una noticia que marcó un nuevo capítulo en su historia como pareja. El anuncio tuvo un significado especial al tratarse de un bebé arcoíris, término con el que se nombra a los hijos que llegan después de una pérdida gestacional o infantil, y que para muchas familias representa un proceso de reconstrucción emocional.

Al dar a conocer el embarazo, la pareja decidió hacerlo a través de un mensaje en el que recordaron a su hijo fallecido y explicaron el contexto que rodea esta nueva etapa. En sus palabras, hicieron referencia al camino que han recorrido como familia y a la manera en la que esta noticia se entrelaza con su experiencia personal y su historia compartida.

“Nuestro arcoiris más esperado. Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día. Hoy, después de 6 años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes”, detallaron Valencia y Kellerman a través de sus redes sociales.

Ferdinando Valencia habló del accidente que ocurrió mientras salía con su esposa Brenda Kellerman. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Ferdinando Valencia se solidarizó con Brenda Kellerman, su esposa?

Ferdinando Valencia compartió en redes sociales una experiencia personal relacionada con el embarazo de su esposa Brenda Kellerman, al mostrar una dinámica con la que buscó comprender de manera más cercana algunas de las incomodidades físicas que atraviesa durante esta etapa. A través de una publicación, el actor explicó que decidió replicar por un día ciertas sensaciones asociadas al embarazo como una forma de acompañamiento.

La iniciativa consistió en colocarse una sandía y dos naranjas para simular el peso del vientre y los senos, además de adaptarse a situaciones cotidianas como dormir en posiciones incómodas y salir en público bajo esas condiciones. Según relató, el ejercicio formó parte de un acuerdo con Brenda Kellerman para vivir la experiencia durante 24 horas y reflexionar sobre lo que implica el proceso gestacional.

“Embarazados. Me solidaricé por 1 día con una sandía y dos toronjas. Brenda me sometió por 24 horas a dormir incómodo y salir en público. Fue divertido (y no), pero sobre todo aprendí a valorar un poco, y pronto lo verán”, dijo el actor.

Risas y momentos de sorpresa dejó el incidente que vivió Ferdinando Valencia. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Ferdinando Valencia?

El accidente que sufrió Ferdinando Valencia ocurrió durante la simulación que realizó para acompañar a su esposa Brenda Kellerman en algunas de las incomodidades del embarazo. Mientras recreaba el peso del vientre con la sandía y el del pecho con las naranjas, una de ellas se movió de su lugar en plena grabación, situación que derivó en un momento espontáneo que ambos compartieron con humor.

En el video, se observa cómo Brenda Kellerman interviene para acomodar la naranja, mientras comenta en tono de broma que la escena se veía “obscena” y la describe como un “choque de panzas”. El momento fue presentado por la pareja como parte de la dinámica cotidiana que han decidido mostrar durante esta etapa, sin que se tratara de un incidente mayor.

“Me escondí todo lo que pude, y ahorita que ya se ve la plaza tranquila, salgo rapidito, con lentes y gorrita, nadie te ve y vengo en absoluta pareja lésbica. Ay, se me cayó una chich*, se me cayó una naranja, pues”, destacó el actor.

El episodio fue interpretado como parte del ejercicio que el actor llevó a cabo para experimentar, desde su perspectiva, algunas de las situaciones físicas y sociales que acompañan el embarazo de su esposa.

