Ferdinando Valencia destapa la carita de su bebé y confiesa la verdad sobre su salud ¿alarma a sus fans?

Después de meses de expectativa, silencio y mucha ilusión, Ferdinando Valencia volvió a tocar fibras sensibles entre sus seguidores. El actor sorprendió al mostrar por primera vez la carita de su bebé, fruto de su relación con Brenda Kellerman, y al mismo tiempo hizo una revelación clave sobre el estado de salud del pequeño, un tema que inevitablemente despierta emoción tras la dura historia que ha marcado a la familia.

Mira: Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncia el género de su bebé arcoíris; así fue el emocionante momento

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo. / Redes sociales

¿Ferdinando Valencia ya mostró la carita de su bebé y cómo se encuentra de salud?

Fue a través de Instagram donde Ferdinando Valencia compartió uno de los momentos más íntimos y esperados: el último ultrasonido del embarazo, en el que por fin se aprecia la carita del bebé que está próximo a nacer. En la publicación, el actor reveló además que su hijo ya tiene cuenta oficial en la red social, un detalle que desató ternura entre sus seguidores.

Pero lo que más conmovió fue el mensaje que acompañó las imágenes, donde se confirmó el nombre del bebé y su estado de salud.

“Hola. Gracias a Dios estoy muy bien. Este es mi Instagram por si me quieren seguir y saber todo de mí” Ferdinando Valencia

Las imágenes corresponden al estudio médico al que acudió Brenda Kellerman acompañada por Ferdinando Valencia y su primer hijo. Emocionados, los tres observaron el ultrasonido y confirmaron que el menor se desarrolla de manera adecuada y sin complicaciones, un dato que cobra especial relevancia considerando los antecedentes familiares.

¿Por qué el embarazo de Brenda Kellerman es tan significativo para la familia?

El embarazo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman fue anunciado públicamente en noviembre de 2025, cuando la pareja decidió compartir que esperaban a su bebé arcoíris, término que se utiliza para describir a los hijos que llegan después de una pérdida gestacional o infantil.

En aquel momento, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman publicaron un mensaje profundamente emotivo, en el que recordaron a su hijo Dante y explicaron por qué este nuevo bebé representa esperanza y sanación para toda la familia.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman “Nuestro Arcoiris más esperado. Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño Dante nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día. Hoy, después de 6 años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes”.

Desde ese momento, cada actualización sobre el embarazo ha sido seguida con atención y respeto por sus fans, quienes han acompañado a la pareja en este proceso cargado de emociones encontradas.

¿De qué murió el hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman?

La historia de la familia Valencia Kellerman quedó marcada en agosto de 2019, cuando uno de sus hijos gemelos, falleció con apenas tres meses de edad. El pequeño presentó graves complicaciones de salud poco después de nacer.

De acuerdo con lo que la pareja ha compartido públicamente, el bebé fue diagnosticado con meningitis bacteriana, condición que posteriormente derivó en hidrocefalia. Esto lo mantuvo hospitalizado durante varias semanas en terapia intensiva, luchando por su vida.

A pesar del esfuerzo médico y del acompañamiento constante de sus padres, el pequeño no logró sobrevivir, convirtiéndose en una de las pérdidas más dolorosas en la vida del actor y su esposa. Desde entonces, ambos han hablado abiertamente sobre su duelo y cada año conmemoran la fecha recordando a su pequeño, transformando el dolor en mensajes de conciencia y amor.

¿Cómo anunciaron Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman que esperaban a su bebé arcoíris seis años después de la muerte de su hijo?

El anuncio del embarazo no solo fue emotivo por el mensaje, sino también por la coincidencia de la fecha. Ferdinando Valencia reveló que descubrieron que estaban esperando a su bebé el 3 de agosto de 2025, exactamente en el sexto aniversario luctuoso de su hijo.

Esta sincronía fue interpretada por la pareja como una señal muy especial. En palabras que compartieron con sus fans, expresaron nuevamente su gratitud y el profundo significado de este nuevo comienzo:

“Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día. Hoy, después de seis años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia”. Ferdinando Valencia