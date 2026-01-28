Carlos Saíd en el ojo del huracán tras publicar picantes fotos con su bebé; desata críticas: “Una camisa”

Carlos Said protagonizó una polémica en redes sociales tras compartir una serie de fotografías junto a su bebé recién nacido. Y es que lo que comenzó como un momento personal expuesto en plataformas públicas derivó en comentarios, interpretaciones y debate, convirtiéndose en tema de interés dentro del entretenimiento. ¿Qué fue lo que llamó la atención y por qué generó controversia? Te contamos los detalles.

¡Pura ternura! Carlos Said y Claudia Martín anuncian el nacimiento de su hijo. / Foto: Redes sociales

Carlos Said comparte fotos con su bebé: ¿Qué pasó?

Carlos Said compartió fotografías en las que aparece junto a su bebé durante un momento cotidiano. En las imágenes se le ve bañando al recién nacido dentro de una regadera, sin ropa, sosteniendo al menor de edad mientras el agua cae. El actor mira a la cámara y mantiene al bebé recargado sobre su pecho, cubriéndolo con sus brazos.

“Me tocó bañar al rey, lo más hermoso en mi vida. Gracias, Dios, por tanto, gracias por mi familia hermosa que me regalaste”, dijo el actor.

Ante esto, Claudia Martín, esposa de Said, respondió diciendo que ella fue la fotógrafa que capturó el momento familiar entre padre e hijo.

“Mis amores de mi vida. Y, por supuesto, yo fui la fotógrafa de mis reyes guapísimos”, destacó la actriz de telenovelas como Enamorándome de Ramón, sin tu mirada, Vencer la culpa y El amor no tiene receta.

Carlos Saíd comparte fotos con su bebé y provoca polémica. / Foto: Redes sociales

¿Por qué las fotografías de Carlos Said provocaron polémica?

Carlos Said aparece bañando a su bebé sin ropa, dentro de la regadera. La publicación abrió un debate en redes sociales, donde usuarios retomaron recomendaciones generales sobre el baño de recién nacidos, enfocadas en la seguridad durante este tipo de rutinas cotidianas.

A partir de ello, se difundieron comentarios que señalan que, al momento de bañar a un bebé, suele recomendarse el uso de una toalla antideslizante colocada sobre el brazo y mantener al menor firmemente pegado al cuerpo para evitar que se resbale.

También se menciona que, cuando el adulto está piel con piel y hay presencia de agua y jabón, puede aumentar el riesgo de deslizamiento, por lo que algunas guías sugieren usar una playera para generar mayor fricción y control al sostener al bebé. Algunos de los comentarios fueron:



“ Muy peligroso bañarse piel con piel con un bebé, un consejo el bebe o el papa con una camisa para que el bebé no se resbale ”

” “Que se ponga una toallita para que no se le resbale el bebé”

“Que le caiga agua para que no le de frío”

“Consejo de mamá, dile que se ponga una playera de algodón, como seguridad para el bebé para evitar un accidente de un resbalón. Ya nos paso una vez y tuvimos el susto de nuestras vidas, con el jabón es mas fácil que se resbale el bebé, es mas seguro con una playera”

“Solo hay que tener cuidado en bañar así al bebé, hay ocasiones que el agua el jabón hace que se resbale”.

Carlos Saíd generó debate en redes sociales relacionado con prácticas de cuidado y exposición familiar. / Foto: Redes sociales

¿Cómo anunciaron el nacimiento de su hijo Carlos Said y Claudia Martín?

En diciembre pasado, Claudia Martín y Carlos Said compartieron con sus seguidores el nacimiento de su primer hijo. A través de una publicación conjunta en Instagram, la pareja dio la bienvenida al pequeño, noticia que rápidamente se llenó de reacciones, mensajes de cariño y felicitaciones por parte de colegas, amigos y fans, no obstante, no revelaron la fecha exacta de su llegada.

En las imágenes que acompañaron el anuncio, ambos aparecen sonrientes y abrazados, vestidos con suéteres rojos, mientras sostienen con cuidado a su bebé en brazos, mientras que detrás de ellos se podía observar un árbol de Navidad decorado con esferas y campanas, lo que refuerza el tono íntimo y festivo del momento.

“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste. El mejor regalo de Navidad eres tú, bienvenido a la familia”, dijo la actriz.

