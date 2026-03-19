Jesús Navarro rompe el silencio y revela el padecimiento que lo llevó al hospital y preocupa a sus fans

El regreso de Jesús Navarro, vocalista de Reik, a los escenarios no solo emocionó a sus fans, también destapó un episodio que tenía a todos con la intriga. Tras cancelar shows y aparecer hospitalizado con electrodos en la cabeza, su salud quedó en duda. Ahora, el cantante decidió hablar sin filtros y revelar lo que realmente ocurrió.

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¿Por qué Jesús Navarro canceló sus conciertos y apareció con electrodos en la cabeza?

Todo comenzó cuando la agrupación Reik anunció la cancelación de sus conciertos del 7 y 8 de marzo en Washington, DC. En ese momento, el equipo aseguró que el problema estaba relacionado con las cuerdas vocales del cantante, lo que tranquilizó a sus seguidores.

Sin embargo, la calma duró poco. El propio Jesús Navarro compartió imágenes desde el hospital que encendieron las alarmas: aparecía con electrodos en la cabeza, rodeado de personal médico e incluso con los ojos vendados en algunos momentos. Las fotos desataron especulaciones y preocupación en redes sociales por su salud.

A esto se sumó un mensaje que dejó ver lo delicado de la situación: “Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho”, escribió, dejando claro que no se trataba de una simple molestia.

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¿Por qué Jesús Navarro canceló sus conciertos y terminó en el hospital?

Días después, Jesús Navarro reapareció y confirmó que ya estaba en casa recuperándose. Pero fue durante un concierto en Nueva York cuando decidió contar toda la verdad frente a su público.

Jesús Navarro sorprendió al revelar que el problema no era físico como se había dicho inicialmente:

“Pensábamos que era la garganta, pero resulta que era mi cerebro jugándome trucos. Nosotros tres tenemos la costumbre y la cortesía de no hablar de cosas personales, pero en esta ocasión donde sentí que les quedé mal, quiero contarles que estoy mucho mejor” Jesús Navarro

El intérprete explicó que atravesó una crisis de ansiedad que lo llevó a requerir atención médica urgente. Aunque Navarro suele mantener su vida privada lejos del ojo público, esta vez se sinceró sobre el tema de salud.

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Jesús Navarro rompe el silencio sobre su problema de salud / Captura de pantalla TikTok

¿Qué mensaje le envió Jesús Navarro, de Reik, a sus fans sobre la salud mental?

Jesús Navarro aprovechó el momento con sus fans para enviar un poderoso mensaje. Contó que su recuperación fue rápida gracias a la atención médica y al tratamiento adecuado: “En una semana de verme con doctores y que me atendieran, y que me dieran los medicamentos necesarios, pude estar aquí enfrente de ustedes”.

Navarro hizo un llamado directo a sus fans para que aprendan a reconocer las señales de alerta y no normalicen el malestar emocional. “Si tú vives con ansiedad o sientes una preocupación desde que te levantas, no es normal eso”, expresó, generando un momento de conexión con el público.

El cantante insistió en la importancia de atenderse a tiempo, así como se haría con cualquier otra enfermedad y alentó a quienes lo escuchaban a darse la oportunidad de mejorar su bienestar emocional. “Y échate la mano, así como me la eché yo y pueda estar cantándoles esta noche”, concluyó.

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