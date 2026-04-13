Jessica Esotérica continúa hospitalizada y ¡le quitan una parte del cuerpo! ¿Qué le pasó a la vidente?

Jessica Esotérica encendió las alarmas recientemente tras presentar complicaciones de salud que provocaron una hospitalización de emergencia, ¿cómo se encuentra la vidente? Le quitaron una parte del cuerpo. Te contamos las actualizaciones sobre su estado de salud.

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Jessica Esotérica fue hospitalizada de emergencia. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Jessica Esotérica?

El pasado 9 de abril, Jessica Esotérica ingresó de emergencia al hospital debido a una infección de tejidos blandos, que suele abarcar desde infecciones superficiales leves hasta condiciones graves que puede destruir los músculos, la piel y el tejido subyacente hasta provocar la muerte del tejido corporal, según Medline Plus.

La vidente explicó que tenía miedo ante el problema de salud que presentó y pidió oraciones por ella a sus seguidores. Además, figuras del espectáculo como Ninel Conde y Wendy Guevara le desearon una pronta recuperación.

“Hermanas, con mucho miedo, (tengo) infección súper fuerte y no se puede controlar la presión porque está muy baja. Infección de tejidos blandos que causa un choque séptico que pone en peligro mi vida, la verdad no creo contarla, gracias por sus hermosos deseos y muchas gracias al hospital por su empatía”, dijo Jessica Esotérica a través de sus redes sociales.

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Jessica Esotérica está hospitalizada. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Jessica Esotérica HOY 13 de abril?

A través de las redes sociales de Jessica Esotérica, se dio a conocer que la vidente salió de terapia intensiva y ya se encuentra fuera de peligro tras varios días de incertidumbre por las complicaciones de salud.

“Para informarles que Jessica Esotérica está fuera de peligro. Ella salió de terapia intensiva y ya está en piso, con ánimos de pronto verles y agradecerles todas sus oraciones. De antemano, gracias a los doctores, que por ellos tenemos ya fuera de peligro a Jessica Esotérica”, destacó la cuenta de la vidente.

Además, mediante un video, Jessica Esotérica dio a conocer que se quitó los implantes de pecho luego de que se le presentó una complicación: el seroma, que es una acumulación bajo la piel del pecho tras una cirugía de líquido seroso, que suele ser transparente o amarillento que produce el cuerpo para lubricar mermbranas y reducir la fricción. También provoca hinchazón en la zona operada.

“Era cuestión de tiempo, se había dicho que si el tema del seroma no paraba, se iba a quitar y ya las quite, ya no tengo tetas, solo queda culo para el que quiera, me retiré los senos y ni modo, hermanas, es lo que es y es lo que tenía que ser”, destacó Jessica Esotérica desde el hospital.

Asimismo agregó que recibió la visita de Mariana Seoane y juntas, dijo, “nos abrazamos y lloramos”. "¿Qué les puedo decir? Ya es un batallar, es un batallar, un desgaste emocional y ni modo. Va a haber quien diga ‘Pues qué bueno, eres hombre, ¿para qué los quieres?’ va a haber de todo en esta vida, pero al final de cuentas lo que quiero es mi paz, mi tranquilidad mental y es todo”, puntualizó.

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Jessica Esotérica ya salió de terapia intensiva. / Redes sociales

¿Quién es Jessica Esotérica?

Jessica Esotérica es una creadora de contenido que nació bajo el nombre de Francisco Gastélum en Mazatlán, Sinaloa. Durante su infancia se trasladó a Tamaulipas y posteriormente a Álamo, Texas, donde continuó desarrollando su camino personal y profesional en el ámbito del entretenimiento.

En la década de los noventa inició un proyecto televisivo titulado Jessica en vivo, desde el cual comenzó a construir una presencia frente a las cámaras. A partir de ese momento, su actividad se enfocó en la comunicación directa con el público, consolidando un estilo propio dentro de los formatos de transmisión en vivo.

Con el paso del tiempo, Jessica Esotérica trasladó su contenido a plataformas digitales, donde mantiene una comunidad activa. A través de redes sociales comparte transmisiones y mensajes de personajes políticos y del espectáculo.

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