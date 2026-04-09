¿Jessica Esotérica está al borde de la muerte?: “No creo contarla”, dice; la vidente sigue hospitalizada

Jessica Esotérica preocupó a sus fans al dar a conocer que fue hospitalizada de emergencia y revelar una actualización de su estado de salud que actualmente es reportado cómo delicado, ¿qué dijo la vidente? Te contamos todos los detalles.

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¡Momento difícil! Jessica Esotérica rompe el silencio sobre su salud y preocupa. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Jessica Esotérica?

Durante la noche del miércoles 9 de abril, Jessica Esotérica dio a conocer que fue ingresada de emergencia al hospital por problemas de salud, episodio que se suma al de julio de 2025, cuando su mánager reveló que sufrió un fuerte golpe en el pecho, luego de que su carro alegórico en el desfile de Sayulita frenó de manera abrupta.

En aquel entonces estuvo en terapia intensiva, sin embargo, fue sometida a una cirugía que resultó exitosa, pero comenzaron una serie de complicaciones que afectaron su salud.

“Familia bonita, les pido que me tengan en sus oraciones. Hoy me encuentro en el hospital, un poco delicada de salud, pero mi corazón está firme y confiada porque en Dios he puesto mi confianza”, escribió Jessica Esotérica en sus redes sociales oficiales, mientras que figuras del espectáculo como Ninel Conde y Wendy Guevara expresaron sus buenos deseos para una pronta recuperación.

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Jessica Esotérica confesó qué tiene y cómo se encuentra, generando preocupación entre sus seguidores. / Redes sociales

¿Cuál es el estado actualizado de Jessica Esotérica hoy, 9 de abril?

Jessica Esotérica reveló que tiene una infección de tejidos blandos, que suele abarcar desde infecciones superficiales leves hasta condiciones graves que puede destruir los músculos, la piel y el tejido subyacente hasta provocar la muerte del tejido corporal, según Medline Plus.

Esta situación pone en riesgo la vida del paciente y es provocada por diversos tipos de bacterias, el tratamiento suele incluir antibióticos, drenaje de abscesos y cuando el tejido muere, las bacterias entran por la sangre y se dispersan por todo el cuerpo.

“Hermanas, con mucho miedo, (tengo) infección súper fuerte y no se puede controlar la presión porque está muy baja. Infección de tejidos blandos que causa un choque séptico que pone en peligro mi vida, la verdad no creo contarla, gracias por sus hermosos deseos y muchas gracias al hospital por su empatía”, dijo Jessica Esotérica.

Al momento, no hay dado más actualizaciones sobre su estado de salud o cuándo será dada de alta. Sin embargo, sus seguidores siguen al pendiente de sus redes sociales.

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Jessica Esotérica está hospitalizada. / Redes sociales

¿Quién es Jessica Esotérica?

Jessica Esotérica es una creadora de contenido que nació bajo el nombre de Francisco Gastélum en Mazatlán, Sinaloa. Durante su infancia se trasladó a Tamaulipas y posteriormente a Álamo, Texas, donde continuó desarrollando su camino personal y profesional en el ámbito del entretenimiento.

En la década de los noventa inició un proyecto televisivo titulado Jessica en vivo, desde el cual comenzó a construir una presencia frente a las cámaras. A partir de ese momento, su actividad se enfocó en la comunicación directa con el público, consolidando un estilo propio dentro de los formatos de transmisión en vivo.

Con el paso del tiempo, Jessica Esotérica trasladó su contenido a plataformas digitales, donde mantiene una comunidad activa. A través de redes sociales comparte transmisiones y mensajes de personajes políticos y del espectáculo.

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