Jessica Esotérica sufre nueva crisis de salud y es hospitalizada de emergencia: “Les pido una oración”

La salud de Jessica Esotérica preocupa nuevamente, y es que a casi un año de un problema de salud que la llevó al coma, se reveló que otra vez se encuentra delicada y a punto de entrar a terapia intensiva. Te platicamos lo que se sabe.

Jessica Esotérica / Redes sociales

¿Qué problemas de salud tuvo Jessica Esotérica hace unos meses?

A inicios de julio del 2025, se anunció que Jessica Esotérica estaba hospitalizada y con pronóstico reservado, algo que rápidamente preocupó a sus fans y seguidores.

Su mánager contó que Jessica había sufrido un fuerte golpe en su pecho, luego de que su carro alegórico (durante un desfile en Sayulita) frenara de manera abrupta. Aunque fue sometida a una cirugía exitosa, posteriormente comenzaron una serie de complicaciones.

En aquellos días su salud era algo que captó la atención en redes, ya que fue inducida al coma. Su mánager habló con TVNotas y aclaró algunos detalles:

Todo iba perfecto hasta el día de ayer, colapsa y en este momento se encuentra en terapia intensiva. El doctor se está manteniendo en comunicación cada dos a tres horas para calmarnos un poco. Mánager de Jessica Esotérica

Para el 5 de julio del 2025, un nuevo comunicado de su equipo daba algo de tranquilidad a internautas, pues Jessica ya se encontraba consciente, pero aún en terapia intensiva.

Más adelante, después de su crisis de salud, Jessica Esotérica habló con TVNotas y aseguró haber estado hablando junto a su fallecida madre, ya que sintió haber estado al borde de la muerte:

No se lo deseo a nadie. Yo te puedo decir que, de una u otra manera, a mí me abrazó la muerte. Yo estuve en coma una semana y media. Yo recuerdo muy bien que yo vi a mi mamá. Yo recuerdo haberla visto como ella y me dice: ‘Todo va a estar bien, hazte para allá’. Se acostó en la cama conmigo. Me abraza, me acurruco entre ella y me empieza a sobar la cabeza y me empieza a hablar en el oído y me dice que la perdone. Jessica Esotérica

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Jessica Esotérica comunicado acerca de su estado de salud, 5 de julio de 2025 / Redes sociales

¿Qué le pasó a Jessica Esotérica que fue hospitalizada de emergencia?

La mañana de este jueves 9 de abril se reportó que la tarotista, Jessica Esotérica, fue hospitalizada de emergencia nuevamente y también estaba punto de entrar a terapia intensiva.

El anuncio se realizó en su cuenta oficial de Instagram, en la que mediante una imagen escribían el siguiente mensaje:

Queridas hermanas, estoy delicada de salud y por entrar a terapia intensiva. Les pido oración para mi pronta recuperación. Jessica Esotérica

Cientos usuarios han mostrado su preocupación mediante comentarios, pues recuerdan que no hace mucho tiempo Jessica había sido hospitalizada. Actualmente no se sabe si es una recaída o se trata de un nuevo padecimiento.

Por último, en la publicación agradecen a todos por su apoyo y buenos deseos para poder salir adelante de este delicado momento.

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¿Quién es Jessica Esotérica y a qué se dedica?

Jessica Esotérica es una figura pública mexicana que ha crecido en redes sociales y medios por su contenido relacionado con la espiritualidad, el esoterismo y las predicciones.

Comenzó a destacar principalmente en diversas plataformas donde comparte horóscopos, limpias energéticas, rituales para atraer el amor o la abundancia.

Otra de las razones por las que su contenido ha llamado la atención es por la publicación de predicciones sobre celebridades, política y acontecimientos sociales.

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