Montserrat Oliver recuerda cuando casi muere: ¡Vivió momentos de terror! ¿Por qué? VIDEO

Montserrat Oliver, conductora del programa Montse & Joe, recordó la ocasión que estuvo cerca de la muerte por una extraña sustancia mientras buscaba consuelo por una situación familiar que marcó su vida, ¿qué le pasó a la presentadora? Te contamos todos los detalles.

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Montserrat Oliver habla del momento en que su vida estuvo en peligro y cómo lo vivió. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Montserrat Oliver?

En mayo de 2014, Montserrat Oliver sufrió el fallecimiento de su madre, la señora Rosa María Grimau Sendra de Oliver, que murió tras permanecer hospitalizada varios días por problemas de salud.

Luego de 10 años, la conductora confesó en el programa Montse & Joe que se sentía culpable de la muerte de su madre porque en aquel entonces autorizó un procedimiento médico que perjudicó a Grimau Sendra, provocando su fallecimiento días después.

“Cuando (mi mamá) estaba en el hospital, enferma. Tenía neumonía y le habían picado muchas veces la vena. Entonces, la culpa que yo tengo es que acepté que le pusieran el catéter aquí (en el cuello), y es donde le perforan el pulmón y se muere después de 15 días”, dijo Montserrat Olivier.

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Montserrat Oliver revive el momento en que casi muere y sorprende con su relato. / Redes sociales

¿Qué provoca casi la muerte de Montserrat Oliver?

La conductora Montserrat Oliver resaltó en otra emisión del programa que cuando tres familiares fallecieron, buscó consuelo en diversas actividades, hasta llegó a probar el sapo de Sonora, una práctica contemporánea y neochamánica que la puso en riesgo de morir.

“Cuando se murió mi mamá, mi tía y mi otra tía que eran mis grandes pilares, me sentí muy triste... Cuando uno nace y se muere es el único momento que uno produce DMT, la ayahuasca que mucha gente produce tiene un DMT, el sapo de Sonora que hacían todos los indios en Sonora y lo siguen practicando en el Desierto de Sonora tienen cinco DMT, yo nunca había hecho ayahuasca ni esas cosas, pues voy y hago el sapo de Sonora, te fumas el veneno del sapo, lo que no me dijeron era que te mueres un poquito, ellos te están poniendo agua para que no dejes tu cuerpo”. Montserrat Oliver

Destacó que “fue una experiencia súper fuerte” y la realizó cuatro veces “por no perder el control, no me dejaba ir y no llegaba a ese punto de asomarme a donde no era mi tiempo de asomarme, fue una experiencia fuerte porque fue una lucha de ‘Sí me quiero asomar, pero me están matando’”.

“Desde ahí tengo muchas ganas de vivir, ya no me quiero asomar...”, puntualizó la conductora.

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Montserrat Oliver confiesa el momento en que estuvo al borde de la muerte. / Redes sociales

¿Para qué se usa el sapo del desierto de Sonora?

La recolección de la secreción del sapo del desierto de Sonora implica, por lo general, capturas nocturnas y la estimulación de las glándulas parótidas, un proceso conocido como “ordeño”. De acuerdo con reportes en el ámbito de la conservación, esta práctica puede generar estrés en los ejemplares y aumentar la vulnerabilidad de las poblaciones locales de sapos.

En contextos urbanos y de retiros, el uso de esta secreción se ha vinculado con prácticas de neochamanismo, donde suele consumirse mediante la inhalación del vapor. Su difusión se remonta a la década de 1980 en círculos asociados al movimiento new age, mientras que su relación con identidades indígenas del desierto de Sonora ha sido objeto de análisis en la literatura académica. Estudios observacionales y encuestas en usuarios han reportado cambios en el estado de ánimo y en variables de bienestar tras una sola inhalación. Sin embargo, no hay evidencia contundente de usos terapéuticos, ni mucha información acerca de los riesgos de esta práctica.

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