Óscar Burgos revela el momento que vivió con su esposa Carolina Castro: "¡Estuvimos a punto de morir!”

El comediante Óscar Burgos y su esposa, Carolina Castro, reportera e influencer, se vieron envueltos en un incidente que puso en riesgo su vida, ¿qué les pasó? Te contamos todos los detalles.

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Óscar Burgos y su esposa Carolina Castro estuvieron en riesgo de muerte, según lo que relató el comediante. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Óscar Burgos y su esposa?

Óscar Burgos y Carolina Castro compartieron que vivieron un momento de tensión mientras disfrutaban de unas vacaciones fuera de la ciudad. Aunque la pareja no detalló el lugar exacto donde se encontraban, explicaron que todo ocurrió cuando se preparaban para salir rumbo a la playa y una tormenta eléctrica los sorprendió de manera repentina.

“Mi esposa y yo estuvimos a punto de morir ahorita electrocutados”, contó Óscar Burgos al relatar el incidente. Según explicó la pareja, el momento ocurrió al aire libre y sin algún sitio cercano que pudiera cubrirlos de la lluvia y los rayos. Carolina Castro también recordó el instante en que cayó el relámpago muy cerca de ellos mientras avanzaban hacia la playa.

“Nosotros íbamos a salir a la playa”, explicó Castro, mientras que el comediante añadió: “Y que cae un relámpago con madre”. La esposa del conductor señaló que el estruendo los tomó por sorpresa debido a la fuerza con la que se escuchó: “Nos asustó, sonó súper fuerte y como no hay nada que nos tape, nos asustó demasiado”. Finalmente ambos tomaron la situación con alivio después del susto vivido durante sus vacaciones.

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Óscar Burgos reveló que él y su esposa vivieron momentos de tensión durante una tormenta eléctrica en vacaciones. / Redes sociales

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica?

Luego del incidente de Óscar Burgos y Carolina Castro sobre el relámpago que cayó cerca de ellos durante sus vacaciones, te contamos que especialistas recuerdan la importancia de tomar precauciones durante una tormenta eléctrica. De acuerdo con información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, permanecer al aire libre durante este tipo de fenómenos puede representar riesgos graves para la salud.

Según los CDC, los hombres tienen cinco veces más probabilidades que las mujeres de ser alcanzados por un rayo, mientras que la mayoría de los casos ocurren entre personas de 15 a 34 años que trabajan o realizan actividades recreativas al aire libre. El organismo también señala que aproximadamente el 10% de las personas alcanzadas por un rayo mueren, principalmente por ataques cardiacos. Entre las lesiones más frecuentes se encuentran traumatismos, quemaduras, afectaciones musculares, daños oculares y alteraciones neurológicas.

Entre las principales recomendaciones para mantenerse a salvo durante una tormenta eléctrica destacan:



Buscar refugio inmediatamente al escuchar truenos o detectar actividad eléctrica.

Evitar permanecer en playas, campos abiertos o zonas elevadas.

No refugiarse debajo de árboles altos.

No acostarse sobre el suelo, ya que los rayos pueden generar corrientes eléctricas en la superficie.

Mantenerse alejado de objetos metálicos y estructuras expuestas.

Los CDC también advierten que incluso dentro de una vivienda deben mantenerse ciertas medidas de prevención para reducir riesgos relacionados con descargas eléctricas:

No usar teléfonos con cable durante la tormenta.

Evitar computadoras y aparatos electrónicos conectados.

No ducharse ni utilizar tuberías o llaves de agua.

Alejarse de puertas y ventanas mientras ocurre la tormenta.

Los teléfonos celulares e inalámbricos sí pueden utilizarse de manera segura.

Especialistas recomiendan no subestimar este tipo de fenómenos climáticos y actuar rápidamente al detectar señales de tormenta eléctrica, especialmente cuando se realizan actividades al aire libre o cerca de cuerpos de agua.

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¡Vacaciones terminaron en susto! Óscar Burgos y su esposa estuvieron cerca de la muerte, según el comediante. / Redes sociales

¿Quién es Óscar Burgos?

Óscar Burgos D’Estefano, conocido artísticamente como ‘el Perro Guarumo’, es un comediante y presentador originario de Tampico, Tamaulipas, cuya carrera comenzó desde muy joven. A los 11 años incursionó en la radio recitando poemas y, con el tiempo, se consolidó como creador de contenido televisivo, desarrollando personajes como “León Óscar” y liderando programas como Burundango y su Loca TV, que se transmitió durante 14 años en el norte de México. Además, ha participado en proyectos como Guerra de Chistes y Desde Gayola, llevando su comedia a teatros y auditorios tanto en México como en Estados Unidos.

A lo largo de más de cuatro décadas, Burgos ha construido una carrera reconocida por su capacidad de conectar con diferentes generaciones de público. Su personaje ‘el Perro Guarumo’ se ha convertido en un referente de la comedia regional y nacional, y su trayectoria abarca televisión, teatro y medios digitales. Su labor ha sido celebrada en festivales y eventos de entretenimiento, aunque gran parte de su reconocimiento proviene del impacto directo que ha tenido entre sus seguidores y espectadores.

Además de sus logros profesionales, Burgos ha hablado abiertamente sobre las dificultades que enfrentó en su vida personal. En 2001 atravesó una crisis ligada al consumo de alcohol y sustancias, que culminó en un intento de suicidio. Desde entonces ha compartido su experiencia en conferencias como Angustia, Drogas y Alcohol y en el cortometraje Detrás de la risa, contribuyendo a la sensibilización sobre la salud mental. Su trayectoria también ha estado marcada por la separación de su exesposa Karla Panini, con quien formó el dúo “Las Lavanderas”.

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