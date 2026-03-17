Montserrat Oliver responde a críticas por conducción en el Ring royale 2026; ¿a quién culpó? “Ustedes no ven”

Luego de las críticas que surgieron en redes sociales, la conductora Montserrat Oliver rompió el silencio y explicó los motivos detrás de su desempeño durante el evento de boxeo amateur Ring royale 2026, encabezado por Poncho de Nigris. ¿Qué dijo exactamente?

Monserrat Oliver dio a conocer detalles sobre su problema visual / Redes sociales

¿Por qué Montserrat Oliver, conductora de Ring royale 2026, fue criticada?

Aunque la conductora Montserrat Oliver es una de las más experimentadas de la televisión mexicana, diversos espectadores opinaron que su estilo no se adaptó del todo a la dinámica del Ring royale 2026.

Mientras todo transcurría, entre presentaciones de peleas, anuncios importantes y entrevistas a cada uno de los participantes, comenzaron a surgir críticas en redes sociales sobre su desempeño frente a las cámaras.

Usuarios coincidieron en que su forma de llevar la conducción del Ring royale 2026 no era la más adecuada, ya que sus intervenciones, para muchos, eran innecesarias y en ocasiones, hasta incómodas:



“Horrible, y me extraña, porque ella es muy buena”,

“Pésima, pero creo también es culpa de la organización” y,

“Lleva toda su vida intentando conducir bien”.

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Critican a Montserrat Oliver por su conducción en el Ring royale 2026, en redes la acaban; “no tenía idea” / Redes sociales y canva

¿Cómo respondió Montserrat Oliver a las críticas por su participación en el Ring royale 2026?

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Montserrat Oliver decidió enfrentar las críticas y aclarar que, más allá de su estilo de conducción, existieron múltiples fallas técnicas que complicaron su trabajo en el escenario.

Aunque Oliver inistió en que estos comentarios no eran una manera de “excusar” lo sucedido, sí señala que ciertas situaciones complicaron su desempeño:

Para todos los haters, les quiero contar cómo estuvo el asunto. no me estoy excusando ni mucho menos. (...) Ustedes no ven muchas cosas que pasan ahí, no se escuchaba, los micrófonos fallaron, yo no oía a nadie de la mesa, o sea, no tenía replica. Montserrat Oliver

Según explicó, esta falta de comunicación provocó momentos de confusión al aire. Además, dijo que su desempeño también estuvo condicionado por las indicaciones que recibía en tiempo real, por lo que tuvo que adaptarse sobre la marcha a una logística que no siempre funcionó como estaba planeada.

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¿Montserrat Oliver continuará como conductora para la siguiente edición Ring royale?

Ante las críticas recibidas por Montserrat Oliver, muchos internautas comenzaron con las especulaciones y posibles apuestas para saber si la conductora continuará para la próxima edición del Ring royale.

Aunque no existe certeza de que continúe, algunos esperan que sea sustituida por otras figuras de renombre y con más experiencia en eventos en vivo.

Casi de manera inmediata comenzaron a circular nombres como: Wendy Guevara, Marie Claire Harp y hasta Galilea Montijo.

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