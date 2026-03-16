Destrozan a Montserrat Oliver tras conducir en el Ring royale 2026, ¿prefieren a Wendy Guevara? “No tenía idea”

La primera edición del Ring royale rompió las redes sociales. Un sinfín de memes y reacciones se generaron la noche del domingo 15 de marzo. Más allá del éxito obtenido, no todo fue color de rosa. Montserrat Oliver fue la encargada de la conducción, pero su trabajo, para muchos, no fue el mejor. Te contamos por qué la conductora fue criticada.

Montserrat Oliver estado de salud / IG: @montserrat33

¿Quiénes fueron los ganadores de las peleas del Ring royale 2026?

El Ring royale 2026, evento creador por Poncho de Nigris, levantó gran expectativa entre internautas, no solo por el nombre de los famosos, si no porque ya tenían un “pique” previo que alimentaba el morbo en redes.

Te contamos cuáles fueron todas las peleas y sus respectivos ganadores:



“Ronny” González vs Yoiker: En este enfrentamiento, el exboxeador, Ronny, se impuso al freestyler .

. La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine: En este duelo en parejas, Georgiana y la Kyliezz resultaron triunfadoras .

. Abelito vs “Bull terrie": Una pelea esperada que terminó coronando a “Bull terrie”.

Alberto del Río vs Chuy Almada: Considerado uno de los más esperados de la noche, el enfrentamiento no terminó por abandono del exluchador. Chuy Almada resultó victorioso tras batalla campal en el ring.

tras batalla campal en el ring. Aldo de Nigris vs Nicola Porcella: Exparticipantes de La casa de los famosos México se midieron, y ante un parejo combate, un golpe de Aldo de Nigris mandó a la lona al peruano, llevándose así el triunfo .

. Alfredo Adame vs Carlos Trejo: El encuentro más esperado por fans, tuvo a un Carlos agresivo que terminó en la lona con una remontada monumental del conductor.

con una remontada monumental del conductor. Marcela Mistral vs Karely Ruíz: Una pelea con historia que terminaría con la victoria de Mistral al conectar más golpes .

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¿Por qué Montserrat Oliver fue criticada en el Ring royale 2026?

A pesar de que la conductora Montserrat Oliver cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la televisión mexicana, varios espectadores consideraron que su estilo no encajó con la dinámica del evento deportivo.

Mientras los participantes se preparaban para subir al ring, muchos espectadores comenzaron a señalar supuestas fallas en la conducción de Oliver.

Según comentarios publicados en plataformas, algunos usuarios consideraron que las entrevistas que la conductora realizó a los participantes antes de los combates resultaron incómodas o fuera de lugar. Otros incluso afirmaron que el ritmo del programa se veía interrumpido por las intervenciones:



“Parecía nueva, le faltó mucho la verdad, interrumpiendo, sus preguntas bien forzadas”,

“Pesíma, no tenía idea”,

“Fue lo que menos gustó” y,

“Ya no aporta nada la verdad”.

Además, algunos espectadores aseguraron que la presentadora habría confundido términos relacionados con el boxeo durante la transmisión, lo que desató comentarios sarcásticos y memes.

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Sean honestos, ¿Que tal la conducción de Monserrat Oliver en#RingRoyale? pic.twitter.com/bqngQU0Jxx — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) March 16, 2026

¿Cómo respondió Montserrat Oliver a las críticas por su participación en el Ring royale 2026?

Las críticas a Montserrat Oliver por su participación en el Ring royale 2026 fueron miles en redes sociales. Hasta el momento, la conductora no ha respondido públicamente a los comentarios que la señalaban negativamente.

Uno de los nombres que más sonó para “sustituirla” en ediciones posteriores, fue el de Wendy Guevara, ganadora de La casa de los famosos México y actual conductora del mismo reality.

Ni Poncho de Nigris, ni la producción de Ring royale 2026 han hablado sobre esta posibilidad, por lo que se mantiene como rumor y especulación de internautas.

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