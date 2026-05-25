Paco de la O preocupa con video: admite audios de amenaza a Gaby Platas y genera alarma en redes sociales

La polémica alrededor de Paco de la O volvió a explotar en redes sociales luego de que el actor compartiera un inquietante video donde habló de su estado emocional, confirmó que los audios filtrados en los que amenaza con irse “a la yugular” contra sus ex parejas son reales y lanzó fuertes mensajes contra quienes, según él, traicionaron su confianza.

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Paco de la O / Redes sociales

¿Qué dijo Paco de la O en el video que alarmó a las redes sociales?

En el video publicado en Instagram, Paco de la O apareció hablando directamente a la cámara mientras reflexionaba sobre su vida, su carrera y el complicado momento que enfrenta. El actor aseguró sentirse confundido sobre su propia identidad y lanzó una frase que rápidamente se viralizó.

“No puedo entender quién soy yo, un cab... que llegó quién sabe de dónde, y tuvo todas las posibilidades, el ejercicio actoral en México y que lo único que quería y que quiero es irme a ver las estrellas, ¿por qué no me dejan?”. Paco de la O

Las palabras del actor sorprendieron a muchos usuarios debido al tono emocional y errático con el que habló. Incluso, mencionó sentirse atrapado en un momento existencial y reconoció que tuvo “un impulso de ira” derivado del miedo y la confusión.

“Tuve un impulso de ira, de enojo que surgió del miedo... o de la confusión... estoy confundido porque no puedo entender quién soy”, comentó el actor.

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Paco de la O / Redes sociales/Mezalent

¿Paco de la O confirmó los audios contra Gaby Platas y Malú Carreras?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Paco de la O reconoció públicamente que los audios filtrados sí son reales. En esas grabaciones, difundidas recientemente por el periodista Javier Ceriani, se escucha al actor hablar sobre las acusaciones hechas por sus ex parejas y advertir que respondería públicamente.

“La verdad es, 1, los audios que están circulando, son ciertos, a la ching... vamos a sincerarnos aquí, quieren información, pídanmela a mí”, declaró.

El actor aseguró que dichos audios fueron grabados dentro de su propia casa y afirmó que alguien de su círculo cercano habría traicionado su confianza.

“Esos audios se hicieron aquí, en mi casa, en mi círculo íntimo, en personas en las que yo confié”, comentó.

Incluso, señaló que sospecha que alguien pudo haber colocado un micrófono en su hogar para grabarlo sin autorización, por lo que habló de posibles denuncias relacionadas con violación a la privacidad.

Aunque en un inicio dijo que invertiría dinero para proceder legalmente contra quienes filtraron el material, segundos después se retractó y admitió entre risas y frustración: “No, no tengo dinero”.

Por ahora, el actor insiste en que contará “su verdad” y dejó claro que continuará hablando públicamente sobre el caso.

“Quieren show, les voy a dar show. Lo importante es lo que tengo que decir, que es la verdad”, enfatizó.

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¿Qué dicen los audios de Paco de la O sobre Gaby Platas?

La parte más delicada del escándalo está relacionada con las frases que Paco de la O pronunció en los audios filtrados. En uno de ellos se escucha al actor decir:

“Gaby no se la va a acabar. Con Gabriela voy a ir con todo. Me voy a ir a la yugular”. Paco de la O

La frase encendió inmediatamente las alarmas entre seguidores de Gaby Platas, quien decidió reaccionar públicamente a través de sus redes sociales retomando el audio filtrado.

“Una vez más... si algo me llegar a pasar, sabemos de dónde viene” Gaby Platas

No es la primera vez que Gaby Platas habla sobre la complicada relación que vivió junto al actor. Cabe recordar que ambos estuvieron casados cerca de diez años y fue en 2021 cuando ella rompió el silencio para describir la relación como “tóxica”, mencionando episodios de violencia, infidelidades y consumo de drogas.

Además, la actriz consiguió anteriormente una orden de restricción contra Paco de la O, situación que volvió a ser recordada por usuarios tras la filtración de los audios.