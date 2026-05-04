María Elena Saldaña ¡en peligro! Tiene enfermedad incurable y si no se atiende ‘la Güereja’ podría desaparecer

Gran alarma ha causado María Elena Saldaña, mejor conocida como la Güereja con las 3 fuertes caídas que ha sufrido. Aunque ella las ha querido minimizar, diciendo que fueron accidentales, podrían estar relacionadas con la hiperlaxitud ligamentaria que padece en los hombros, aunque hace más de 2 años manifestó que no desea someterse a ninguna operación quirúrgica.

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María Elena Saldaña

¿Cuál es la enfermedad que padece María Elena Saldaña? La actriz revela cómo vive con hiperlaxitud ligamentaria desde joven

María Elena Saldaña, dice: “No ha faltado el especialista a quien le platicaba de mis hombros, yo con plantillas ortopédicas, porque los huesitos solitos no se pueden detener si los ligamentos no les ayudan, y me decía que tenía que operarme, pero yo dije: ‘No, qué operación ni qué la fregada’. Mi cabeza siempre pensó: ‘OK, me van a hacer algo ahí’. Si el problema es que músculos y ligamentos no van a sostener (el hombro), se va a salir, y una vez que se salga, ya después de una operación, van a tener que volver a operar. Mientras yo pueda acomodarlo a jalones, no me opero”.

María Elena nos detalló más sobre su hiperlaxitud: “Este mal hace que se te salgan los hombros, pero gracias a Dios ya no me ha ocurrido. Cuando estaba chavita fue un problemón. Tenía 13 años la primera vez que se me salió y fue una larga carrera de las veces que pasó. Fueron años complicados. Ahorita ya le agarré la onda. De repente siento que quiere pasar algo raro, y le doy un jaloncito y ya no se me sale”.

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¿Las constantes caídas complican la enfermedad incurable que padece María Elena Saldaña?

Sabe que la enfermedad de María Elena Saldaña es un mal que no tiene cura. “No hay para dónde hacerse. Yo pienso que, obviamente, hay que estar haciendo ejercicio y demás, para que los músculos hagan lo que puedan para detenerlo a uno, pero por lo pronto, sigo trabajando, hago teatro, tele”.

Las 3 caídas recientes han sido en menos de 6 meses. Primero, al grabar unos promocionales de su programa ‘Más vale sola’, donde, tras un empujón de Cecilia Galliano, perdió el equilibrio. Después, en una de las grabaciones del programa, y hasta tuvo que ser llevada al hospital. Finalmente, hace 1 mes, en una presentación que tuvieron Lucía Méndez y Alicia Villarreal.

Además, a lo largo de su vida, en 3 ocasiones María Elena ha enfrentado episodios críticos de vértigo severo.

María Elena Saldaña “Si mis huesitos no están bien alineados, yo creo que algo tiene que ver con columna o cervicales. La última fue que yo estaba arreglando mi casa y había albañiles, y una que se cree muy fuerte y mueve cosas. Ahí se fregó el asunto”.

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¿La enfermedad incurable de María Elena Saldaña la aleja de ‘la Güereja’? Las caídas cambian su futuro en TV

Por otra parte, aunque María Elena Saldaña ya había declarado que ya no interpretaría a su famoso personaje de ‘la Güereja’, estos percances han influido en su decisión. “TV y shows no, porque, si bien un actor tiene que desarrollar el papel que sea, la vitalidad que tenía ‘la Güereja’ ya no es la misma. Si andando en lisito me caigo, no sé, arriba del sillón y resbalándome, como lo hacía el personaje, no sé si vaya a ir a dar hasta el piso muy abajo”. Aunque deja abierta una posibilidad:

“La seguiré haciendo en redes, porque es un formato más chiquito. Será en más cortito”. María Elena Saldaña

Sobre si ha pensado en el retiro, María Elena Saldaña nos confió: “Sí, muchas veces digo: ‘Hasta aquí llego. Yo ya me voy a mi casa a sembrar zanahorias, cebollas, higos, a cuidar mi jardín y asolearme’, pero pues de repente me llaman, o veo la TV y digo: ‘María Elena, ¿por qué te vas a poner a perder el tiempo cuando todavía puedes hacer cosas?’, y voy de regreso. Ahorita vengo encarrerada. Mientras no me llame el piso, yo voy a seguir chambeando”.

Por último, en cuanto a cómo se cuida físicamente nos dijo: “Me siento bien cambiada, pues los años no pasan en balde, pero sí procuro no comer harinas, azúcar o aceite. Me he puesto bótox, pero ya tiene mucho que no. Las cirugías para las arrugas me dan miedo”.

¿Quién es María Elena Saldaña y por qué su carrera de más de 40 años marcó la comedia en México?

En 1984, María Elena Saldaña

La hemos visto en programas de comedia como Mi secretaria (1985), La clínica (2012), Oríllese a la orilla (2024) y actualmente en Más vale sola.

En 1998, interpretó al personaje que la llevó a la popularidad, en los programas La Güereja y algo más y Güereja de mi vida (2001).

En 2024 participó en el programa ¿Quién es la máscara?

Ha incursionado en el cine en: La lotería (1993), Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando (2014), así como en varias obras de teatro, entre ellas: El Tenorio cómico.

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¿Las caídas de María Elena Saldaña están relacionadas con la hiperlaxitud ligamentaria? Esto explica la doctora Guadalupe Alvarado

Platicamos con la médico cirujano Guadalupe Alvarado y considera que sí hay relación entre las caídas de María Elena Saldaña y su hiperlaxitud.

“La hiperlaxitud ligamentaria es una enfermedad de una condición hereditaria, generalmente. Afecta principalmente el tejido conectivo, los ligamentos de cualquier articulación se hacen más elásticos y hace que los pacientes tengan movimientos articulares mucho más amplios”.

Sobre si a una persona que tiene esta enfermedad en los hombros, le puede afectar en otras partes del cuerpo, señaló: “Claro, afecta todas las articulaciones, principalmente las piernas, pero todas las articulaciones que son las partes de unión en el cuerpo pueden tener luxaciones o esguinces”.

En cuanto a si la hiperlaxitud ligamentaria puede provocar caídas, refirió: “Sí, porque debilita la musculatura, no tiene la misma fuerza para sostener el cuerpo, para mantener el equilibrio, y se refleja en tropiezos. Conforme avanza la edad el músculo se va haciendo más débil, los ligamentos se van rompiendo o debilitando cada vez más”.

Al igual que manifiesta María Elena Saldaña, la doctora Alvarado no recomienda las operaciones.

“No tiene sentido, porque es una condición genética y no es una enfermedad curable. Se recomienda fisioterapia para fortalecer los músculos”. Doctora Alvarado

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