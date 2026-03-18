¿María Elena Saldaña hospitalizada? Reportan que sufrió una caída, ¡la tercera en menos de 6 meses!

María Elena Saldaña, actriz mayormente conocida por su personaje de ‘la Güereja’, encendió las alarmas tras reportarse que presuntamente sufrió una fuerte crisis de salud durante una reunión con algunos conductores de ‘Sale el sol’. Esto es todo lo que se sabe.

María Elena Saldaña / Redes sociales

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¿Qué le pasó a María Elena Saldaña ‘la Güereja’? Esto reportan

Durante la más reciente emisión de ‘Sale el sol’, Ana María Alvarado contó que recientemente habría tenido una reunión con María Elena Saldaña y su hija, María Belén. También estaban presentes Gustavo Adolfo Infante, su esposa y Martha Guzmán. Todos acudieron al show de Alicia Villarreal y Lucía Méndez.

Relató que, en algún punto, la actriz presuntamente se desplomó, causando mucha preocupación entre los presentes, quienes se empezaron a movilizar para hacer que reaccionara.

“Estábamos sentados allí… Al lado estaba Gus, su esposa, María Elena Saldaña y la hija de María Elena… Estábamos cantando Martha Guzmán y yo, y ¡tum!, vimos un azotón. Entonces digo: ‘¿Qué pasó?’ (me dicen): ‘Se cayó María Elena Saldaña’. Entre Vero, la esposa de Gus, y Martha corrieron a levantarla” Ana María Alvarado

Al parecer, la celebridad sufrió un mareo derivado de una baja en la presión: “Se desmayó. Martha le dio un totopo porque dice que hay que dar sal, no hay que dar dulce. La pusieron en un sillón… Se quedó, pero como (ida)”, manifestó.

Sin dar detalles, mencionó que la celebridad mejoró con el paso de las horas y le deseó todo lo mejor en su recuperación. Todo esto causó mucha preocupación en redes sociales, ya que esta sería la tercera crisis de salud que sufre en menos de seis meses.

María Elena Saldaña en crisis de salud, según Ana María Alvarado / Redes sociales

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¿Qué enfermedades padece María Elena Saldaña?

En los últimos meses, María Elena Saldaña ha presentado caídas y crisis de salud. En octubre del año pasado, la actriz se cayó durante una sesión de fotos que realizaba junto a Cecilia Galeano. En aquel entonces, dijo que se había “parado mal” y pidió al público que no responsabilizara a la argentina.

Un mes después, el programa ‘Hoy’ reportó que la actriz se cayó durante las grabaciones de la serie ‘Más vale sola’. Fue hospitalizada debido al fuerte dolor de cabeza que sentía. El problema no pasó a mayores y pudo regresar a su hogar.

“Nos cuentan que María Elena Saldaña estaba grabando y sufrió una caída porque se atoró con una alfombra y se dio un golpazo. (...) Se quejó de que le dolía mucho la cabeza; (...) la mandaron al hospital. Está bien, descartaron cualquier cosa, solo le mandaron un par de días de reposo, y ya el viernes regresa a las grabaciones afortunadamente”, indicó Martha Figueroa en aquel entonces.

Hasta el momento, ni la actriz ni sus allegados han dado información sobre el reciente desmayo que habría sufrido. En tanto que los fans no han dudado en apoyarle y desearle todo lo mejor.

María Elena Saldaña / Redes sociales

¿Quién es María Elena Saldaña?

María Elena Saldaña Pérez es una actriz, comediante y conductora veracruzana.

Actualmente tiene 63 años.

Saltó a la fama en los años 90 con su personaje de ‘la Güereja’ en la serie ‘La Güereja y Algo Más’.

También ha estado en otros programas como Al derecho y al Derbez, así como en ‘Hoy’.

Es muy discreta en cuanto a su vida privada. Se sabe que tiene dos hijos.

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