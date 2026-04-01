¡Pablo Chagra se desmaya en plena transmisión EN VIVO! desata el caos en cabina: VIDEO

“Te mareaste, te mareaste, te mareaste... Ya, así déjalo (inaudible), mejor respira ¡Vámonos a música!” El Shulo Calderón

El nombre de Pablo Chagra se volvió tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que aparentemente se desmaya en plena transmisión de radio. El momento, que rápidamente fue replicado en Instagram, generó reacciones entre usuarios debido a la tensión que se vivió al aire y la reacción inmediata de sus compañeros.

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Pablo Chagra habría sido estafado / Instagram: @pablo.chagra

¿Qué pasó con Pablo Chagra en plena transmisión en vivo?

Durante la emisión del programa de radio La mejor, se escucha a los conductores hablar sobre temas de ansiedad social cuando, de pronto, notan que algo no está bien con Pablo Chagra. En el audio se percibe la preocupación inmediata de su compañero el Shulo Calderón

“Te mareaste, te mareaste, te mareaste... Ya, así déjalo, mejor respira (Inaudible) ¡Vámonos a música!” El Shulo Calderón

Instantes después, la tensión aumenta cuando aparentemente pierde el control y Cynthia Urias expresó:

“¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!”. Cynthia Urias

El ambiente dentro de la cabina se tornó caótico, con voces que intentan reaccionar ante lo que parecía un desmayo real. Incluso se escuchan expresiones de alarma por parte de su otro compañero el Shulo Calderón:

“¡No manches, no!... ¡Pablo!” El Shulo Calderón

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Pablo Chagra se desmaya / Capturas de pantalla

¿Fue real el desmayo de Pablo Chagra?

Luego del momento de tensión en cabina, donde parecía que Pablo Chagra había perdido el conocimiento, la situación dio un giro en cuestión de segundos. Tras las expresiones de preocupación de sus compañeros, el propio conductor se reincorporó casi de inmediato.

De acuerdo con lo que se escucha en el video, segundos después del supuesto desmayo, Pablo Chagra se levantó y comenzó a reír, dejando claro que todo había sido una actuación. La reacción sorprendió a quienes estaban presentes, ya que durante unos instantes creyeron que se trataba de un problema real de salud.

En medio de la confusión, también se menciona el contexto del Día de las bromas, lo que terminó por confirmar que se trataba de una dinámica planeada:

“Si te acaban de decir que es día de hacer las bromas” Arturo Trujillo, el Mapache

Fue entonces cuando el propio Chagra explicó lo ocurrido con una frase directa: “Es que yo soy el gran actor”.

Aunque el momento generó alivio tras aclararse la situación, también quedó registrado el impacto inicial que causó entre sus compañeros, quienes reaccionaron con preocupación ante lo que parecía un desmayo en plena transmisión en vivo.

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¿Quién es Pablo Chagra?

El episodio volvió a poner en conversación digital a Pablo Chagra, quien ha ganado popularidad en los últimos años por su presencia en redes sociales y televisión. El creador de contenido es conocido por su proyecto “chismillennial”, donde comparte información de espectáculos en formatos digitales.

También ha participado como conductor en programas relacionados con entretenimiento, incluyendo coberturas digitales de realities. En 2025, su nombre tomó mayor relevancia tras ganar el reality “Hoy soy el chef” junto a Roxana Castellanos, lo que amplió su visibilidad en televisión.

Además de su trabajo en plataformas como TikTok e Instagram, ha colaborado en espacios de radio y YouTube, consolidando su perfil como comunicador enfocado en contenido de espectáculos.

El video del supuesto desmayo fue compartido en redes sociales, donde rápidamente acumuló reproducciones y comentarios. Aunque finalmente se trató de una broma, el momento generó impacto debido a la reacción genuina de sus compañeros, quienes por instantes creyeron que se trataba de una situación real.

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