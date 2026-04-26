Laura Pausini ¿colapsó en pleno concierto? La tuvieron que auxiliar con oxígeno a media presentación | VIDEO

La cantante italiana Laura Pausini ha preocupado a sus fans e internautas en redes sociales, luego de sufrir una crisis de salud en pleno concierto. La escena ya le dio la vuelta al mundo, y muchos aseguran que sus próximas fechas podrían ser canceladas. ¿Es verdad?

Laura Pausini sufre tremendo accidente en pleno concierto / IG: @laurapausini

¿Cuál fue el problema de salud que tuvo Laura Pausini en su concierto?

Todo sucedió en Quito, Ecuador, durante su presentación en el Coliseo General Rumiñahui, como parte de su gira Io Canto World Tour, Laura Pausini tuvo que recurrir a oxígeno en pleno escenario para poder continuar con el espectáculo.

Ante más de 8 mil asistentes que abarrotaron el recinto, la intérprete pausó momentáneamente su presentación, con clara dificultad para respirar.

Según señalan, el problema fue derivado de la altura de la ciudad, pues se encuentra a más de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, algo que repercute directamente en personas ajenas al país.

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Laura Pausini sufre tremendo accidente en pleno concierto / IG: @laurapausini

¿Laura Pausini canceló sus conciertos por recientes problemas de salud?

Debido a las molestias y síntomas presentados por la cantante Laura Pausini en Ecuador, uno de sus asistentes le proporcionó una mascarilla de oxígeno, situación que lejos de incomodar al público, generó aplausos:

¿Se puede hablar mientras se hace o mejor que no? (...) Si no me desmayo, me desmayaré. Laura Pausini

La cantante italiana no perdió su sentido del humor y aprovechó para bromear sobre la situación, asegurando que se sentía como si estuviera haciendo una gira “ en un asilo ”, pero dejando claro que no dejaría de cantar.

Al momento, la artista italiana no ha dicho que se cancelan sus demás compromisos, por lo que esto solo fue un hecho aislado causado por el lugar donde se presentó.

No es la primera vez que la altura pone en aprietos a Laura Pausini. En 2024, durante una presentación en la Arena Ciudad de México, la cantante también experimentó dificultades respiratorias que la obligaron a utilizar oxígeno para concluir su show.

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¿Cuáles son las canciones más conocidas de Laura Pausini?

Laura Pausini es una de las cantantes más reconocidas del pop latino e italiano a nivel mundial. Su padre era pianista y cantante, lo que influyó directamente en su vocación artística desde temprana edad.

Durante los años 90 y 2000, Laura Pausini se consolidó como una estrella internacional. Ha colaborado con artistas de talla internacional como Alejandro Sanz, Marc Anthony y Michael Bublé. Además, ha sido galardonada con múltiples premios, incluyendo un Grammy y varios Latin Grammy.

A lo largo de su carrera, ha lanzado numerosos éxitos, aquí algunas de sus canciones más populares:



“La solitudine”,

“Se fue”,

“Amores extraños”,

“Inolvidable”,

“Víveme”,

“En cambio no”, entre muchas otras.

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