¿Herly sufre accidente en la despedida de soltera de Karla Díaz? La verdad detrás del video

Lo que debía ser una celebración llena de risas por la próxima boda religiosa de Karla Díaz terminó envuelta en polémica digital. Un video donde Herly aparece cayéndose comenzó a circular con fuerza, haciendo creer que todo ocurrió durante la despedida de soltera. La verdad es distinta, pero el chisme ¡ya estaba servido! ¿Qué fue lo que realmente pasó?

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¿Cómo fue la despedida de soltera de Karla Díaz antes de que el nombre de Herly se hiciera tendencia?

Karla Díaz está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida personal. A cinco años de haberse casado por el civil con Daniel Dayz, la cantante y conductora sorprendió al anunciar que ahora celebrará su boda por la iglesia, una decisión que, según ella, tiene un significado distinto y profundamente emocional.

La noticia la compartió a través de sus redes sociales y rápidamente generó miles de reacciones entre seguidores y colegas del medio. Aunque la pareja ya estaba casada legalmente desde 2020, la ceremonia religiosa representa para Karla una nueva ilusión.

La propia Karla reveló que la propuesta fue completamente inesperada, ocurriendo en medio de una salida cotidiana al cine.

“Fuimos un día casual al cine… y de pronto… llegó el momento de la gran pregunta” Karla Díaz

Más tarde, agregó con emoción: “No les puedo explicar lo que estaba pasando por mi cabeza… fue un momento supermágico”.

Karla Díaz y Daniel Dayz / Redes sociales

Con ese contexto, sus amigos más cercanos no dudaron en organizarle una despedida de soltera muy a su estilo. Bajo el nombre de Pinky Despedida, Karla Díaz vivió una celebración llena de risas, música y excesos.

Ricardo Peralta, Jair Sánchez, Paco de Miguel, Dani Valle, Chris Álvarez, Herly y su mánager Pablo Ahumada rentaron una limusina y el primer destino fue Xochimilco, donde ya los esperaba una trajinera personalizada con letras florales que anunciaban la “Pinky Despedida”. Entre copas, canciones a todo pulmón, risas interminables y hasta un show sorpresa, la fiesta tomó fuerza. Más tarde, el grupo regresó al corazón de la ciudad y cerró la noche en un karaoke, donde la euforia continuó y nadie bajó la intensidad ni un segundo, ni siquiera durante el trayecto.

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¿Herly sufrió un accidente en la despedida de soltera de Karla Díaz o todo fue un malentendido viral?

Horas después del festejo de la despedida de soltera de Karla Díaz, un video comenzó a circular con rapidez en redes sociales y encendió las alarmas. En las imágenes se ve a Herly caminando, cuando de pronto da unos pasos de más y cae al suelo, generando una reacción inmediata de quienes la acompañaban.

En el clip aparecen Ricardo Peralta, Dani Valle, Daniela Rodríce y su esposo Marvin, quienes se levantan al instante para auxiliarla. Aunque el susto fue evidente, al confirmar que Herly estaba bien, el ambiente se relajó y las risas no tardaron en aparecer, fiel al estilo del grupo, caracterizado por bromear incluso en los momentos incómodos.

Sin embargo, el contexto del video generó confusión. Muchos usuarios asumieron que la caída ocurrió durante la despedida de soltera de Karla Díaz, sobre todo porque Herly acababa de aparecer en las historias del evento y estaba rodeada del mismo grupo de amigos.

¿Cuándo ocurrió realmente la caída de Herly y por qué causó confusión con la despedida de Karla Díaz?

Aunque en redes se dio por hecho que el accidente ocurrió durante la Pinky Despedida, la realidad es otra. El video no es reciente, ni corresponde al festejo de Karla Díaz. El clip tiene al menos una semana publicado en el canal de YouTube de Herly, pero volvió a viralizarse justo cuando su nombre comenzó a ser tendencia por haber sido invitada a la despedida.

La coincidencia de los mismos amigos y el ambiente relajado hicieron que muchos internautas mezclaran los tiempos y sacaran conclusiones erróneas. Esto provocó que el video se retomara con fuerza y se interpretara como una escena ocurrida “después de la fiesta”.

Lo que sí llamó la atención fue la reacción de Marvin, esposo de Herly, quien se convirtió en el protagonista inesperado del momento.



“Wey el Marvin lo amamos”

“Marvin en chinga se paró”

“Todavía ni tocaba el suelo la Herly y el Marvin ya estaba ayudándola”

“Quiero un Marvin en mi vida, en ese video resuelve, se preocupa, le da su lugar”

“Es impresionante cómo ninguno se rio al momento, esos sí son amigos”

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¿Por qué se hizo viral el video de la caída de Herly y qué lo relaciona con la despedida de Karla Díaz?

El revuelo alrededor de Herly no es reciente. Semanas antes, su nombre ya había sido tendencia luego de que se asegurara que no fue invitada a la boda de un influencer llamado Fredo.

Durante un en vivo, Silvana la Marciana compartió la versión que encendió la polémica: “Un tal Fredo no invitó a su boda a Herly porque ella no es hegemónica, o sea, bonita”.

Silvana aclaró que esta información no habría salido directamente de ella, sino de terceros, y agregó: “La Herly jura y perjura que fue la Sammy quien me contó”.

Incluso mencionó que el influencer habría hablado de otras mujeres de forma despectiva: “También me habló así como de la Cindy Limón, así como de la Sammy Herrera”.

Con ese antecedente todavía reciente, la aparición de Herly en la despedida de soltera de Karla Díaz fue recibida con entusiasmo por muchos usuarios, quienes celebraron su presencia y no tardaron en manifestarlo en redes sociales. Los comentarios comenzaron a multiplicarse, destacando que en esta ocasión sí formaba parte del festejo y mostrando apoyo abierto hacia ella

“Aquí sí invitaron a la Herly”. Redes sociales

Para rematar, Ricardo Peralta no dejó pasar el momento y en un video se le escucha decir: “Edición en 4 minutos, esto va a explotar”, frase que usuarios relacionaron directamente con Fredo, quien en su boda aseguraba que su ceremonia sería viral… aunque terminó siéndolo por las críticas.