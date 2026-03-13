¿Karla Díaz y su esposo, Daniel Dayz, confirman divorcio? Reaparecen en medio de supuesta crisis matrimonial

El matrimonio entre Karla Díaz y Daniel Dayz está en tela de juicio. Y es que, desde hace algunos días, se ha venido especulando que supuestamente se encuentran en una fuerte crisis matrimonial que podría terminar en un complicado divorcio. Tras mucho hermetismo, la exintegrante de JNS y su esposo reaparecen en redes sociales y dejan ver cómo estaría su relación actualmente. ¿Confirmaron su separación?

Karla Díaz y Daniel Dayz / Redes sociales

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¿Por qué se dice que Karla Díaz y su esposo, Daniel Dayz, presuntamente están al borde del divorcio?

A través de una emisión en su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas reportó que, presuntamente, Karla Díaz y Daniel Dayz estarían pasando por momentos difíciles en su matrimonio.

Y es que, supuestamente, el estrés por intentar tener un hijo los está afectando, principalmente a Daniel, quien, al parecer, es el más ilusionado con la idea de formar una familia con Díaz. Según Cuevas, han intentado tratamientos para poder concebir sin éxito.

“Me dicen que hay un tema con Karla Díaz y su esposo, Dany Dayz, tienen una crisis de pareja y esta crisis se debe a que Karlita no ha podido embarazarse y es su sueño más grande. Que están teniendo bastantes complicaciones, se han metido a tratamientos, han buscado miles de formas para ser papás, pero no han logrado que la vida les cumpla ese deseo como pareja”, indicó.

Si bien ambos han dicho públicamente que desean tener hijos, no han revelado si esto ha causado una crisis en su relación. En tanto que los internautas se han mostrado sumamente preocupados por todo lo que se está diciendo.

Karla Díaz y Daniel Dayz / Redes sociales

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¿Qué dijeron Karla Díaz y Daniel Dayz en medio de rumores de divorcio?

Hace algunas horas, Karla Díaz y Daniel Dayz usaron sus redes sociales para compartir un video cantando a dúo ‘Colgando en tus manos’, icónico tema romántico interpretado por Carlos Baute.

“Al final, el micrófono sí quedó ‘Colgando en tus manos’ @karladiazof y @dandayz cantando el clásico de @carlos_baute y @martisimasanchez”, se lee en la publicación.

Si bien no hicieron mención sobre su presunta crisis matrimonial, el post fue interpretado por muchos como una manera de desmentir las especulaciones. Por si esto fuera poco, Daniel le dedicó un romántico mensaje que decía:

“Mi mejor dueto. Te amo, mi vida” Daniel Dayz

Pese a que todo parece indicar que las cosas entre ellos siguen bien, algunos especulan que la pareja realmente sí está en crisis, pero tratan de aparentar que todo va mejor que nunca, pese a que no han podido tener hijos todavía.

¿Cuándo fue la boda entre Karla Díaz y Daniel Dayz?

Daniel Dayz y Karla Díaz se casaron en 2021, en una ceremonia llena de amigos y familia en Valle de Bravo. Tanto en redes sociales como en diversos eventos públicos, la pareja se ha mostrado muy feliz y enamorada.

Aunque suelen ser algo reservados en torno a su vida privada, ambos han declarado que les gustaría formar una familia. Incluso llegaron a mencionar que ya están luchando para lograrlo.

“Cuando la veía hablar con su familia, veía cómo trataba a la gente y cómo la gente la quiere, porque siempre está al pendiente de los demás y siempre tiene una sonrisa; siempre tiene algo bueno que decir. Yo dije: ‘Quiero que ella sea la mamá de mis hijos; quiero que así sea mi historia de amor con una persona así como Karlita’”, dijo Daniel.

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