Karla Díaz anuncia entrevista a conductores de Ventaneando y desata la indignación en redes

Hace unas semanas, Karla Díaz arrancó con la quinta temporada de su programa ‘Pinky Promise’.



Karla Díaz sorprendió a sus seguidores al presentar a Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Pedro Sola, conductores de ‘Ventaneando’ como invitados en su programa ‘Pinky Promise’.

La cantante y presentadora, Karla Díaz anunció a través de una fotografía la llegada de los conductores de ‘Ventaneando’ a su famoso programa de entrevistas.

Sin embargo, las redes estallaron y muchos internautas y seguidores del programa, se quejaron con Karla Díaz por la elección de sus entrevistados y afirmaron que no verían el programa.

La cantante ha logrado posicionar su programa de entrevistas en YouTube, ‘Pinky Promise’ que ya cuenta con casi 2 millones de seguidores en la plataforma. / Facebook: Karla Díaz

Quizá te interese: Pati Chapoy estalla contra Sandra Echeverría por su actitud con la prensa: “Se desquició"

“Ay noo tanta gente para poder invitar y salen con esto”,” Qué bajo has caído Karlita ahora si ni por equivocación”, “Muy mal por invitar a gente como ellos”, Cero que ver, digamos que está semana no hay pinky promise”, Ay no ¿Acaso la invitan para justificar su gordofobia?”, escribieron en redes varios usuarios en redes.

Internautas reaccionan a la aparición de conductores de ‘Ventaneando’ en ‘Pinky Promise’. / Instagram: @pinkypromisetv

Lo cierto es que, pese a las críticas, también hubo defensores de la cantante, que aseguraron que, si no quieren ver el programa, solamente no lo vean, en vez de quejarse.

Muchos seguidores no estuvieron de acuerdo con la elección de entrevistados. / Instagram: @pinkypromisetv

Conductores de ‘Ventaneando’ han ganado más haters tras polémica con Yuridia

Cabe señalar, que los conductores de ‘Ventaneando’ se han ganado varios detractores tras sus últimas polémicas como la de Yuridia, donde la cantante culpó al programa por haberle hecho pasar una de las etapas más oscuras de su vida.

Luego de que hicieran comentarios sobre su peso que señaló afectaron su autoestima cuando comenzaba su carrera y habló del acoso mediático que recibió ella y su familia durante años.