Aldo Rendón se mofa de Karla Díaz ¿por no ser invitada a la fiesta de Galilea Montijo?: "¿Dónde está?” VIDEO

Luego de que Isaac Moreno sorprendió a Galilea Montijo en ‘Hoy’ por su cumpleaños 53, la querida conductora también celebró en grande su nueva vuelta al sol en una fiesta con invitados de lujo.

Sin embargo, lo que causó revuelo de dicho festejo fue el polémico comentario que hizo Aldo Rendón sobre Karla Díaz. ¡Te contamos lo que dijo!

Isaac Moreno sorprendió a Galilea Montijo en el programa Hoy. / IG: @galileamontijo /

Te puede interesar: ¿Galilea Montijo hace brujería con Wendy Guevara? Así reaccionó la conductora de Hoy a los rumores

¿Cómo sorprendió Isaac Moreno a Galilea Montijo en su cumpleaños 53 en Hoy?

La mañana del pasado viernes 5 de junio, Galilea Montijo, quien ha buscado convertirse en madre junto a Isaac Moreno, fue sorprendida por este último en pleno matutino. ¡Todo por su cumpleaños 53!

Frente a las cámaras de Hoy, Isaac Moreno compartió un romántico mensaje hacia Galilea Montijo, lo que dejó ver la complicidad y el amor que los une. Dicho gesto incluyó un ramo de girasoles.

“Ya le he dicho de todo, sabe lo que siento, te amo; eres una mujer increíble, un corazón con patas, una mamá espectacular, un ser humano maravilloso”. Isaac Moreno

Asimismo, el modelo español confesó que fue la primera vez que asistió al foro del matutino.

“Es la primera vez que vengo aquí y la verdad que veo el compañerismo, el amor y el cariño que hay, la admiración, no solo a ella sino entre todos los compañeros”, agregó.

¿Cómo fue la fiesta de Galilea Montijo por su cumpleaños y a quién invitó?

Aunque Galilea Montijo, conductora de ‘La casa de los famosos México’, no ha dado más detalles sobre cómo fue su festejo, en redes sociales compartió algunas historias en las que mostró cómo vivió este gran día.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gali reposteó algunos videos en los que se puede ver que festejó su cumpleaños en casa, con una temática disco. Ella portó un outfit completamente negro, el cual consistió en una blusa de manga larga, una falda corta, acompañada de medias y una boina.

Galilea Montijo celebró su cumpleaños 53 al estilo disco. / IG

En la celebración hubo snacks, bebidas, baile y, ¡hasta pastel! Eso no es todo, los invitados de lujo no pudieron faltar.

Galilea Montijo celebró su cumpleaños con invitados de lujo. / IG

En las historias se pudo ver que asistieron al festejo:



Aldo Rendón,

Claudia Troyo,

Paul Stanley y Joely Bernat, su esposa,

Isaac Moreno, su novio,

Entre otras personalidades

No obstante, una de las situaciones que más llamaron la atención fue el mensaje que le envió Aldo Rendón a Karla Díaz en pleno festejo. ¿No se llevan bien?

Galilea Montijo celebra su cumpleaños 53 con grandes amigos y baile. Entre ellos, Paul Stanley y su esposa.

No te pierdas: Galilea Montijo sale corriendo de su camerino de ‘Hoy’ por esta razón ¿Abandonó el foro del matutino?

¿Qué pasó entre Karla Díaz y Aldo Rendón antes de la fiesta de Galilea Montijo?

La controversia comenzó cuando Aldo Rendón, Galilea Montijo, Roxana Castellanos y Claudia Troyo asistieron como invitados a uno de los episodios de Pinky promise. En dicho capítulo, los antes mencionados mostraron la gran química y amistad que sostienen desde hace años.

Incluso, destacaron las lujosas fiestas que la conductora hace para celebrar con sus amigos, ya sea en Navidad, cumpleaños o Día de Muertos.

“Yo me siento en posada en casa de Gali, porque las posadas en casa de Gali, ¡a su madre!”, dijo Aldo Rendón.

Ante esto, Karla Díaz no solo mencionó que le gustaría ser parte del círculo de amigos de Galilea Montijo, sino que dijo que no ha sido requerida en ninguna de las fiestas de la conductora de ‘Hoy’.

“Nunca he sido requerida, por eso estoy aquí haciendo mi labor”. Karla Díaz

A lo que Rendón dijo: “Ni vas a ser (invitada)”.

Eso no es todo, en esta misma emisión, Karla le recordó a Aldo cuando criticó uno de sus outfits.

“Me puse este vestido Versace. Me lo puse porque fui a la presentación de Emily en París, pero cometí el error de llevar una bolsa muy grande y tú dijiste que yo: ‘La había caga…’. Cuando vi el comentario dije: ‘¡No mam…! Yo estaba viviendo una fantasía’”. Karla Díaz

Ante esto, Aldo respondió:

“Yo nunca he visto ‘Emily in Paris’ porque se me hace naquísimo. En la moda, eso es lo padre… Lo chin... de la moda es que tienes que ser tú… Yo jamás tendría todo rosa, es tu estilo, son tus extensiones, tus aretes; el ped… es que la gente siempre tiene que hacer ped… Cuando en la moda uno dice algo, no lo tomes tan en serio”. Aldo Rendón

Mira: ¿Galilea Montijo tiene el ojo chueco por arreglito estético? Conductora responde a críticas; ¿perdió trabajo?

¿Qué dijo Aldo Rendón de Karla Díaz en el cumpleaños de Galilea Montijo?

No solo fue celebración el cumpleaños de Galilea Montijo, también hubo polémica. Esto debido a que el estilista de moda, Aldo Rendón, hizo un polémico comentario sobre Karla Díaz, quien fue una de las grandes ausentes del festejo de la conductora de ‘Hoy’.

Mediante su cuenta oficial de TikTok, Aldo publicó un video en el que habría dejado claro que Karla Díaz presuntamente no fue requerida en la fiesta. ¿Galilea no la invitó?

Aldo Rendón e Isaac Moreno estuvieron en el cumpleaños de Galilea Montijo. / IG: @aldorendon / @karladiazof

Posteriormente, en el video publicado durante el cumpleaños de Galilea, se escucha decir a Aldo:

“¿Has visto a Karlita Díaz? No veo, no veo a Karlita Díaz en el cumple de Gali. Karlita, ¿dónde estás? No vino Karlita Díaz”. Aldo Rendón

Eso no es todo, lo que causó más revuelo es que Aldo también etiquetó en el video a la conductora de ‘Pinky promise’.

Como era natural, los usuarios en redes sociales no tardaron en hacerse presentes. Estos fueron algunos comentarios:



“Y todavía la etiqueta”,

“Tuvo la oportunidad y no la desaprovechó”,

“Karla Díaz en su casa”,

“No fue requerida”,

“Pensé que lo había compartido una cuenta fake, jajaja, me encantó”,

“Karla viendo que encima la etiquetó”,

“Pues como bien lo dijiste, preciosa: ‘Ni estarás’, jajajaja”.

Al momento, Karla Díaz, quien recientemente celebró su boda con Daniel Dayz, no ha contestado a las recientes declaraciones de Aldo Rendón. ¿Habrá disputa?

Así fue el momento: