Nicole Agnesi explota contra Aldo Rendón tras destrozar su outfit en pleno evento; ¿él contestó?: “Hay límites”

A unos días de que el fashion stylist Aldo Rendón fuera confirmado como habitante de ‘La casa de los famosos México’ y a días de que comience el reality, está envuelto en una nueva polémica.

Luego de que criticara el outfit de la influencer Nicole Agnesi en un evento, la creadora de contenido dedicó un video para hablar del tema y responder a la crítica de Aldo Rendón. ¿Qué le dijo? Te contamos.

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Nicole Agnesi / Instagram

¿Qué le dijo Aldo Rendón a Nicole Agnesi sobre su outfit?

Todo inició en un evento organizado en un centro comercial de Guadalajara, en el que Aldo Rendón fue el protagonista.

En un momento del evento, inició una dinámica que consistía en calificar y criticar los outfits de algunas personas presentes en el público, y una de ellas fue Nicole Agnesi, quien iba vestida con pantalón de mezclilla, una blusa color blanco, zapatos sin tacón y un collar como accesorio.

Aldo Rendón resaltó al atractivo físico de Nicole, pero cuestionó su forma de vestir, diciéndole que la hacia ver más grande, y que el collar que usaba parecía de “señora”.

La influencer respondió que incluso se había puesto implantes de pecho; sin embargo, Aldo Rendón aseguró que ni siquiera se había dado cuenta, pues, según él, el “collar horrible” que llevaba puesto acaparaba toda la atención.

“Estás muy guapa, pero te estás subiendo la edad... Lo que sea que te pongas te ves hermosa y divina, pero ese collar es de una señora. (...) Ni te las veo, porque nada más veo ese collar horrible.” Aldo Rendón a Nicole Agnesi

Tras la participación de Nicole, otra joven tomó su lugar en la dinámica. Lejos de dejar el tema ahí, Aldo Rendón volvió a lanzar un comentario contra la influencer y aseguró que “hasta la quería llevar de compras”. Después la comparó con la siguiente participante, afirmando que ella también era mamá, le doblaba la edad y, aun así, se veía mucho mejor.

“Mira, esta mujer, la quiero llevar ahorita de compras. Tú tienes 23... No desperdicies tu juventud.” Aldo Rendón a Nicole Agnesi

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Nicole Agnesi / Instagram

Nicole Agnesi respondió a las críticas de Aldo Rendón

Nicole compartió un video en redes sociales en el que dio su versión de lo ocurrido durante el evento. Para comenzar, dejó claro que la opinión de otras personas sobre su outfit no le preocupa.

“No me importa si te gusta o no te gusta cómo me visto, a mí no me importa.” Nicole Agnesi

La influencer explicó que desconocía que Aldo Rendón estaría presente, ya que el contacto con los organizadores lo llevaban sus socias. Además, aseguró que recibió información incorrecta sobre el dress code y que, al llegar al lugar, se dio cuenta de que no iba vestida para la ocasión.

“Yo pregunté cuál era el dress code, yo sin saber de qué era el evento, no tenia idea de quién iba a llevar el evento. No tenía idea de nada más que tenía que ir.” Nicole Agnesi

También confesó que este tipo de eventos no son de su agrado, pues prefiere dedicar la mayor parte de su tiempo a su hija.

Respecto a la dinámica con el stylist, afirmó que aceptó participar por presión social y dejó claro que, si hubiera querido, tenía “con qué defenderse” en cuanto a estilo, pues cuenta con ropa y accesorios para lucir mucho mejor. Sin embargo, consideró que todo tiene un límite y que algunos comentarios estuvieron fuera de lugar.

“Siento que hay límites... Se la pasó hablando horrible de las marcas y de la plaza.” Nicole Agnesi

Por su parte, Aldo Rendón no le ha contestado a la creadora de contenido. Sin embargo; usuarios señalaron que muy pronto podría haber polémica entre ellos.

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¿Quién es Aldo Rendón, integrante de ‘La casa de los famosos México’?

Aldo Rendón es uno de los consultores de imagen y fashion stylists más influyentes de México y es uno de los asesores de moda más solicitados por celebridades.

Haa trabajado con algunas de las figuras más importantes del entretenimiento mexicano, como Thalía, Gloria Trevi, Belinda, Galilea Montijo y Ana de la Reguera.

Su trabajo también lo ha llevado a colaborar con marcas internacionales como Saint Laurent y Gucci, consolidándose como una referencia dentro de la industria de la moda.

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