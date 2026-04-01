Un tal Fredo es cancelado por la influencer Silvana tras no invitar a Herly RG a su boda: “Es un violentador”

La controversia en redes sociales volvió a colocar en el centro de la conversación digital a un creador identificado como Un tal Fredo, luego de que usuarios retomaran señalamientos sobre una supuesta exclusión en su boda. El tema escaló después de que la influencer Silvana abordara el asunto durante una transmisión en vivo, donde compartió versiones que rápidamente se viralizaron y provocaron una nueva ola de críticas.

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Un tal Fredo / Redes sociales

¿Cuál es la historia de un tal Fredo y Silvana la Marciana?

El conflicto entre Un tal Fredo y Silvana la Marciana de contenido no es reciente. De acuerdo con información difundida previamente en redes sociales, la polémica entre los dos comenzó cuando Silvana compartió un audio en el que, según ella, Fredo le pedía apoyo para atacar a otra influencer.

“Un hombre que quiere fomentar el acoso y bullying a otra mujer es un violentador” Silvana la Marciana

Ante esto, el influencer respondió y la acusó de actuar de manera similar.

“Te recuerdo que estabas orquestando un plan de bullying masivo” Un tal Fredo

En ese intercambio, también se incluyeron señalamientos sobre el tipo de contenido que ambos han generado en redes sociales. Fredo afirmó: “Su carrera ha sido a base de historias de mujeres violentadas”, mientras que Silvana recordó episodios pasados del influencer, incluyendo críticas por comentarios realizados años atrás.

Además, el conflicto ha sido alimentado por reacciones de usuarios, quienes han señalado similitudes en la forma en que ambos se expresan sobre otras personas. Algunos comentarios que circulan en redes indican:



“Fredo tiene años diciendo lo que era y aceptando que era despectivo al referirse a los demás”.

“Los dos son indefendibles”.

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Un tal Fredo, wedding planner mexicano / Redes sociales

¿Por qué aseguran que un tal Fredo no invitó a Herly a su boda?

Durante un en vivo, Silvana la Marciana compartió la versión que ha generado controversia. Según sus palabras, la ausencia de Herly RG en la boda de Fredo estaría relacionada con estándares de apariencia.

“Un tal Fredo no invitó a su boda a Herly porque ella no es hegemónica, o sea, bonita” Silvana la Marciana

En el mismo espacio, también señaló que esta información no provendría directamente de ella, sino de terceros.

“La Herly jura y perjura que fue la Sammy quien me contó”, Silvana la Marciana

Además, agregó que, según lo que le habría sido contado, el influencer habría hablado de otras mujeres en términos negativos:

“También me habló así como de la Cindy Limón, así como de la Sammy Herrera”. Silvana la Marciana

Tras estas declaraciones, usuarios en redes comenzaron a reaccionar y el tema se volvió tendencia, con múltiples comentarios retomando el tema de la invitación y cuestionando el comportamiento del influencer.

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¿Qué polémicas rodean actualmente la boda de Un tal Fredo?

La boda del influencer Un tal Fredo en Cuatro Ciénegas se convirtió en tendencia no solo por el evento, sino por una serie de controversias que surgieron después y que continúan activas en redes sociales.

Uno de los principales señalamientos gira en torno a un supuesto impacto ambiental derivado de la celebración, realizada en una zona considerada área natural protegida. De acuerdo con versiones difundidas, el evento, que se extendió durante varios días, incluyó instalación de estructuras, iluminación y tránsito de vehículos, lo que generó cuestionamientos sobre posibles afectaciones al ecosistema.

A la par, surgió la versión de que, tras el evento, autoridades clausuraron temporalmente la zona, lo que llevó a que usuarios señalaran directamente al influencer como presunto responsable. Sin embargo, estas fueron negadas por el influencer.

“En el río solo hicimos ejercicio afuera y usamos kayaks como todos los que van”, buscando desmentir versiones sobre un uso indebido del espacio natural.

Otra línea de polémica se centra en los permisos del evento. Algunos comunicadores han señalado que la boda pudo haberse realizado sin las autorizaciones necesarias, lo que podría derivar en consecuencias legales; no obstante, también se ha difundido que este tipo de actividades sí pueden llevarse a cabo en la zona siempre que se cumpla con la normativa correspondiente.

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