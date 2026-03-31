¿Aarón Mercury está asustado porque se filtre su contenido íntimo? El influencer hace una confesión

Aarón Mercury, creador de contenido y exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, hizo una tremenda confesión sobre su vida privada, ¿será que le da miedo que se filtre su contenido íntimo? Te revelamos todos los detalles.

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Aarón Mercury en medio de la polémica por presunta foto íntima. / Redes sociales

¿Se filtró foto íntima de Aarón Mercury?

La polémica inició cuando una cuenta de fans difundió una imagen en la que presuntamente aparece Aarón Mercury en un momento privado. En la fotografía se le observa sin camisa, con lentes y la mirada fija hacia la cámara, en una pose que generó distintas interpretaciones entre los usuarios.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la presencia de una mano femenina con uñas largas sosteniendo su rostro, detalle que abrió especulaciones sobre si había otra persona involucrada o si se trataba de una composición planeada. A esto se sumó el mensaje que acompañó la publicación: “Todos los sueños, significan algo. El sueño de Al”, lo que incrementó las dudas en torno al origen de la imagen.

A partir de ahí, la imagen comenzó a circular ampliamente con capturas, acercamientos y análisis por parte de internautas que buscaban determinar su autenticidad, sin embargo, la imagen era falsa y creada con Inteligencia Artificial.

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Aarón Mercury sufrió un asalto en CDMX. / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

¿Aarón Mercury teme que se filtre su contenido íntimo tras asalto?

En entrevistas previas, Aarón Mercury había sido cuestionado sobre la posibilidad de realizar contenido más atrevido, a lo que respondió: “Nunca digas nunca, pero no me desnudaría ahorita mismo, podríamos hacer una sesión de fotos sexy”, dejando abierta la puerta a proyectos distintos sin profundizar en ese tema.

No obstante, ahora el influencer no habló sobre este tema, sino que enfatizó en cuánto dinero le robaron durante el asalto del que fue víctima junto a su mamá. “Cerquita de los 100, puede que más, más porque traía mi reloj, mi cadenita, algunas cosas eran regalos de mi fandom, como la cadenita y un anillo”, explicó sobre lo que le fue robado durante el incidente.

El influencer también relató cómo sucedieron los hechos y la forma en que reaccionó ante la situación, pues dijo, “es la zona que ellos eligieron porque es una zona de tráfico, no te puedes mover y estás abajo de un puente y ellos se pueden acercar, creo que es ahí donde trabajan, me sorprendió que reaccionara yo muy tranquilo, obviamente te asusta y es horrible tener una pistola en tu cabeza encañonando, pero fue más de aguantar, escuchar bien lo que me están diciendo y qué entregar para que lo más rápido posible se fueran”, señaló.

“Mi madre (Nancy González) está relajada, un poquito más emocional de lo normal, muchas cosas la hacen llorar, pero estamos tranquilos ambos”, dijo el creador de contenido.

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Aarón Mercury reveló que le robaron alrededor de cien mil pesos. / Redes sociales

¿Quién es Aarón Mercury?

Aarón Hernández González, mejor conocido como Aarón Mercury, nació el 2 de noviembre del 2000 en Querétaro, México, y se ha convertido en una de las figuras más destacadas del entretenimiento digital.

Su carisma y autenticidad lo llevaron a conquistar millones de seguidores en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se consolidó como uno de los influencers mexicanos más populares gracias a su estilo fresco, humorístico y cercano a su audiencia.

A pesar de su éxito en plataformas digitales, Aarón ha demostrado que su talento va más allá de las redes. También participó en el Las estrellas bailan en Hoy, donde comparte escenario con la actriz Briggite Bozzo donde se coronaron ganadores.

Fuera del foco mediático, Aarón mantiene una estrecha relación con su familia, especialmente con su madre, Nancy González, a quien suele dedicar tiernos mensajes en redes sociales.

Además, comparte su pasión por el contenido digital con su hermano Rodrigo, quien también es influencer. Juntos representan una nueva generación de creadores mexicanos que están conquistando tanto el mundo virtual como la televisión.

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