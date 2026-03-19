María Elena Saldaña ‘la Güereja’ rompe el silencio tras caída durante show. ¿Cuál es su estado de salud?

El pasado miércoles 18 de marzo, Ana María Alvarado reportó que María Elena Saldaña ‘la Güereja’ se cayó durante el reciente show de Alicia Villarreal y Lucía Méndez. Esto preocupó a sus seguidores, ya que era la tercera vez que le pasaba en menos de seis meses.

Si bien la presentadora mencionó que, aparentemente, fue por un problema de la presión, ‘la Güereja’, durante un encuentro con la prensa, explicó lo que realmente había ocurrido. Esto fue lo que dijo.

María Elena Saldaña ‘La Güereja’ / Liliana Carpio, Luis Pérez e instagram @Lacasafamososmx

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¿Qué le pasó a María Elena Saldaña ‘la Güereja’ durante el show de Alicia Villarreal y Lucía Méndez?

Durante una emisión de ‘Sale el sol’, Ana María Alvarado comentó que María Elena Saldaña ‘la Güereja’ había asistido al show de Alicia Villarreal y Lucía Méndez junto a Martha Guzmán, Gustavo Adolfo Infante y su esposa.

Todo transcurría con normalidad hasta que, en algún punto, notaron que la actriz se había caído. Según su versión, se había desmayado, por lo que todos los presentes se movilizaron para auxiliarla.

“Estábamos cantando Martha Guzmán y yo, y ¡tum!, vimos un azotón. Entonces digo: ‘¿Qué pasó?’ (me dicen): ‘Se cayó María Elena Saldaña’. Entre Vero, la esposa de Gus, y Martha corrieron a levantarla”, contó.

Atribuyeron todo a un tema de la presión, por lo que le dieron alimentos salados para que pudiera reaccionar. Si bien señaló que la celebridad pudo recobrar el conocimiento, indicó que la notó “ida” a lo largo del espectáculo.

“Se desmayó. Martha le dio un totopo porque dice que hay que dar sal, no hay que dar dulce. La pusieron en un sillón… Se quedó, pero como (ida)”, mencionó.

María Elena Saldaña / Redes sociales

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¿Qué dijo María Elena Saldaña ‘la Güereja’ tras crisis de salud?

Tras lo ocurrido, María Elena Saldaña ‘la Güereja’ acudió al estreno de la obra teatral de ‘Matilda’. Durante el evento, la prensa aprovechó para preguntarle por el tema. La actriz tranquilizó a sus seguidores afirmando que se encontraba muy bien.

Aclaró que no se había desmayado como tal, sino que simplemente se “mareó”. Y es que explicó que, al intentar levantarse de una silla giratoria, se “tropezó”, provocándole un cierto vértigo.

“Es que estaba sentada en una banquita giratoria. Y entonces me paré, pero el sillón tenía un escaloncito. No lo vi y entonces me tropiezo; me agarro para detenerme y la madre se da la vuelta. A la hora en que me detuve, se me fue. Me fue para atrás, como me dio el jalón; sí sentí que me mareé”. María Elena Saldaña ‘la Güereja’

Si bien no quiso dar mayores detalles, se le vio muy bien, dejando claro que, al parecer, el incidente no fue de gravedad.

María Elena Saldaña / Redes sociales

¿Cuáles son los problemas de salud de María Elena Saldaña ‘la Güereja’?

Cabe destacar que esta caída fue la tercera en un lapso de seis meses. En octubre del año pasado, se cayó mientras hacía una sesión de fotos con Cecilia Galeano. En aquel entonces, dijo estar bien, resaltando que lo ocurrido no había sido de gravedad.

Al siguiente mes la hospitalizaron de emergencia tras caerse durante las grabaciones de la serie ‘Más vale sola’. A raíz de que le dolía mucho la cabeza, los presentes optaron por llevarla a una clínica para descartar cualquier lesión. Afortunadamente, esto tampoco pasó a mayores.

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