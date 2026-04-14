Frankie Muniz sufre aparatoso choque en NASCAR tras regreso de Malcolm el de en medio, ¿está herido?

Frankie Muniz volvió a ser tendencia mundial, pero esta vez no solo por el esperado regreso de Malcolm el de en medio, sino por un aparatoso choque en su debut dentro de la NASCAR Craftsman Truck Series, donde compitió con un vehículo rotulado con imágenes de la icónica serie. El accidente encendió los ánimos en la pista, dejó tensión entre pilotos y puso nuevamente al actor en el centro de la conversación.

Lo más llamativo es que el impacto ocurrió justo el mismo día en que se estrenó el nuevo proyecto televisivo que marcó su carrera, convirtiendo la competencia en una extraña mezcla de nostalgia televisiva y adrenalina pura muy al estilo de Malcolm.

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Malcolm el de en medio / Captura de pantalla

¿Cómo fue el choque de Frankie Muniz en la NASCAR en el Bristol Motor Speedway y qué lo provocó?

El accidente de Frankie Muniz en NASCAR ocurrió en el Bristol Motor Speedway, uno de los circuitos más exigentes del calendario. Durante la carrera, el actor se desplazaba por la parte exterior de la pista, muy cerca del muro de contención, mientras que el piloto Tyler Reif avanzaba por el centro del trazado.

En una maniobra rápida y en cuestión de segundos, ambos vehículos terminaron colisionando, generando un impacto que obligó a detener momentáneamente la acción. La camioneta de Muniz fue la más afectada: quedó girada en sentido contrario y con la carrocería visiblemente destrozada, incluida la imagen que promocionaba el regreso de Malcolm el de en medio.

Más allá del accidente, lo que realmente elevó la temperatura en la pista fue la tensión entre Frankie Muniz y Tyler Reif. Según relató el propio actor, el conflicto venía gestándose desde antes del impacto. Muniz reveló que Reif le gritaba durante la carrera, llamándolo “rezagado” y cuestionando su lugar en la competencia. Ante esto, el protagonista de Malcolm in the Middle fue contundente:

“Pertenezco a esa pista tanto como él, tanto como los líderes. No voy a echarme atrás”. Frankie Muniz

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Frankie Muniz en NASCAR

¿Frankie Muniz salió ileso del accidente en NASCAR y cuál es su estado de salud tras el impacto?

Una de las mayores preocupaciones tras el impacto fue el estado físico del actor. Sin embargo, se confirmó que Frankie Muniz salió ileso del choque en NASCAR, pudiendo abandonar su vehículo por su propio pie y sin necesidad de atención médica de emergencia.

Después de la carrera, el propio Muniz explicó que se sentía competitivo antes del accidente y que su desempeño había sido sólido durante gran parte de la competencia.

“La verdad es que pensé que estábamos rindiendo bastante bien, me sentía bastante rápido. Estábamos en la posición de ‘lucky dog’, así que solo intentaba hacer buenos tiempos por vuelta. Creo que quedaban como 10 vueltas para terminar la etapa” Frankie Muniz

¿Qué relación tiene el regreso de Malcolm el de en medio con la carrera de Frankie Muniz en la NASCAR?

El accidente tomó un significado especial porque coincidió con el estreno de Malcolm el de en medio: Life’s Still Unfair, una serie limitada disponible en Disney+ y Hulu, donde Frankie Muniz retoma el personaje que lo convirtió en estrella mundial.

Durante la competencia, el actor condujo una camioneta azul claro completamente personalizada para promocionar el relanzamiento de la serie, fusionando de manera directa sus dos grandes pasiones: la actuación y las carreras.

Con humor, Muniz comentó la curiosa coincidencia entre ambos acontecimientos: “Ojalá haya salido en televisión, ¿saben a lo que me refiero? Ojalá la gente vea el reinicio justo después de esta carrera”.

Frankie Muniz en NASCAR

Incluso antes de subir al vehículo, el actor había descrito el momento en redes sociales como “un choque frontal entre dos capítulos completamente diferentes de mi vida”, frase que terminó cobrando un significado literal tras el accidente en Bristol.

Lejos de desanimarlo, el choque en Bristol parece haber fortalecido la determinación de Frankie Muniz. En uno de sus mensajes más recientes, dedicó el momento tanto a los fans de la serie como a quienes han seguido su evolución como piloto:

“Esto es para cada fan que creció con Malcolm y para cada fan que me ha visto perseguir este sueño de las carreras”. Frankie Muniz

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Frankie Muniz y su nueva etapa en el automovilismo profesional tras dejar Hollywood

Aunque muchos lo recuerdan únicamente como Malcolm, Frankie Muniz lleva años construyendo una carrera seria en el automovilismo. En entrevistas recientes ha dejado claro que su enfoque actual está completamente puesto en las pistas:

“Cuando me involucro en algo, voy al cien por ciento. No tengo pasatiempos, quiero ser el mejor piloto que pueda ser”. Frankie Muniz

Su objetivo no es simbólico ni promocional: Muniz quiere ganar carreras, representar dignamente a Ford y responder a la confianza de sus patrocinadores. Aun así, no cierra la puerta a proyectos actorales futuros si su agenda se lo permite.

El actor ha reconocido que combinar rodajes y competencias no ha sido sencillo, alternando grabaciones entre semana y carreras los fines de semana. Aunque agotador, considera que es una oportunidad única para vivir plenamente ambas facetas.