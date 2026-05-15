Pedro Sola sufre terrible accidente, se lastima la cara y termina hospitalizado: ¿cuál es su estado de salud? FOTO

Pedro Sola, conductor de Ventaneando, sorprendió al aparecer desde un hospital tras sufrir una caída. La imagen causó preocupación inmediata entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse qué le había pasado al querido presentador de espectáculos y si su estado de salud era delicado.

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Pedro Sola, posaría “sin nada” / Redes sociales y canva

¿Qué accidente sufrió Pedro Sola y por qué terminó hospitalizado?

La noticia de Pedro Sola hospitalizado corrió como pólvora en redes sociales y encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes están acostumbrados a verlo activo, bromista y siempre de buen humor en Ventaneando. La imagen del conductor en una cama de hospital tomó por sorpresa al público, generando preocupación inmediata y una ola de reacciones.

Fue el propio Pedro Sola quien rompió el silencio y contó qué le pasó, aclarando que todo se debió a una caída mientras caminaba en la calle. El golpe no pasó a mayores, pero sí requirió atención médica inmediata. A través de Instagram, el conductor compartió una foto desde el hospital junto a un mensaje que se volvió viral por su honestidad y tono relajado, en el que escribió:

“Me caí. No cabe duda que cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve deporte de alto riesgo. Afortunadamente me encuentro bien, solo requerí unas puntadas y un bolillo para el susto. Anden con cuidado”. Pedro Sola

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¿Cuál es el estado de salud de Pedro Sola hoy tras el accidente y su hospitalización?

Luego del susto inicial por el accidente de Pedro Sola y su hospitalización, todo apunta a que el conductor se encuentra bien y en proceso de recuperación. El propio presentador aseguró que solo necesitó atención médica menor, principalmente unas puntadas.

Tras darse a conocer la noticia del accidente de Pedro Sola, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, cariño y también de humor. La audiencia que ha seguido durante años al conductor no tardó en reaccionar.

Entre los comentarios más destacados estuvieron:



“Que te mejores Pedrito”

“Cuídese mucho tío Pedrito”

“Ayñ, cuídate amigo, te mando abrazos!”

“Pedrito! Recupérate pronto. Te mando un abrazo sanador TQM”

Sin embargo, fiel al estilo del humor que rodea su carrera, no faltaron las bromas relacionadas con momentos virales del presentador. Algunos usuarios escribieron:

“¿Es mermelada McCormick?”

“Tío Pedrito, sustos que dan gusto”

“¿Quiere llamar la atención Tío Pedrito? Ya la tiene, no hace falta”.

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