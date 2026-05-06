Nicola Porcella sufre un accidente en la cocina de Hoy soy el chef y ¿culpa a Omar Fierro? VIDEO

Nicola Porcella y Omar Fierro alarmaron a sus seguidores tras protagonizar un inquietante momento en Hoy soy el chef que fue difundido por la producción del programa. Los también actores decidieron unir su talento para ser parte de la competencia de cocina más famosa de las mañanas; sin embargo, al igual que otras parejas, su camino no ha sido fácil.

Recientemente sufrieron un tropiezo en uno de los retos que, además de poner en duda la participación de Porcella, generó tensión en el equipo en medio de la rapidez que demanda el juego.

Nicola Porcella sufre accidente en Hoy soy el chef. / Captura de pantalla de youtube: Hoy

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¿Cómo fue el accidente de Nicola Porcella en Hoy soy el chef?

A través de las redes sociales del programa Hoy se dio a conocer el momento en que Nicola Porcella se quema por accidente con el aceite que está en la lumbre, lo que genera una reacción inmediata en el peruano.

“No hay dolor, no hay dolor”, expresó Porcella, a lo que Fierro respondió: “Te cayó agua, animal, ten cuidado”.

Debido a que el momento ocurrió durante los ensayos para el reto, el presentador bromeó momentos más tarde sobre lo sucedido y, entre risas, aseguró que el incidente había sido culpa de su compañero.

Me quemé por culpa de Omar. No hay dolor, no hay dolor. Me dolió, pero ahora me concentré en hacer mi salsa.” Nicola Porella

Nicola Porcella “culpa” a Omar Fierro de su accidente. / Redes sociales

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¿Nicola Porcella abandonará Hoy soy el chef tras accidente?

Hasta el momento, Nicola Porcella no ha manifestado querer salir de la competencia, pues ese tipo de accidentes menores ocurren con frecuencia en la competencia.

Además, debido a que son una de las duplas favoritas, las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar; en la mayoría de los casos, reconocieron el trabajo que Porcella ha hecho en la cocina pese a no tener la misma experiencia que su compañero.

Cabe mencionar que el actor no es el único que ha tenido percances en la cocina; anteriormente, Jorge Losa, quien ya fue eliminado de la competencia, sufrió una cortadura a mitad del reto, pero ante la emoción decidió terminar el desafío.

Nicola Porcella sufre uno de los primeros accidentes en Hoy soy el chef. / Captura de pantalla de ‘Hoy’

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¿Cuáles son las parejas que permanecen en Hoy soy el chef?

A casi tres semanas de que dio inicio la competencia de cocina del programa Hoy, solo la pareja de Jorge Losa y Mayte Carranco ha sido eliminada. Hasta ahora, las duplas que permanecen dentro son:



Omar Fierro y Nicola Porcella

Mariana Botas y Jessica Segura

Tania Rincón y Ana Caty Hernández

Adri Leal y El Diablito

Jimena Longoria y Andrea Escalona

Shiky y un conductor de Hoy

Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez

Galilea Montijo y Claudia Troyo

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