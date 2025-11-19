Omar Fierro hace revelación tras ser hospitalizado de emergencia: “Si mañana me muero, tuve la mejor vida”

Omar Fierro enfrentó uno de los momentos médicos más delicados de los últimos años tras ser hospitalizado de emergencia por un cuadro severo de apendicitis que requirió cirugía inmediata. A sus 62 años, el actor habló sin reservas sobre lo que vivió durante la madrugada en que comenzaron los síntomas, su traslado urgente al hospital y el papel decisivo del equipo médico, incluida una especialista recomendada por una doctora de la ANDA, quien facilitó su pronta atención.

¿Qué le pasó a Omar Fierro y por qué fue operado de emergencia?

El conductor de “¡Qué buena hora!”, Omar Fierro, reapareció en una encuentro con los medios en la que estuvo TVNotas, visiblemente más delgado y todavía bajo supervisión médica. Con la serenidad que lo caracteriza, confirmó: “Hace tres semanas me realizaron la operación del apéndice”, explicando que un diagnóstico oportuno evitó que su situación avanzara hacia una peligrosa peritonitis.

El actor relató que la crisis comenzó durante la madrugada, cuando presentó molestias intensas que lo llevaron a buscar atención inmediata. En el hospital se le detectó un cuadro claro de apendicitis con riesgo de evolucionar a peritonitis, por lo que fue intervenido de inmediato para evitar complicaciones mayores.

Fierro destacó la rapidez con la que actuaron los especialistas, agradeciendo tanto la intervención del equipo médico como el apoyo de una profesional sugerida por una doctora de la ANDA. Según explicó, ese acompañamiento agilizó el proceso y evitó que el problema avanzara hacia un escenario más grave.

¿Cuáles han sido las cirugías y enfermedades que ha enfrentado Omar Fierro?

Omar Fierro enumeró varios de los procedimientos quirúrgicos que ha enfrentado. Aseguró que no sintió miedo durante esta última cirugía porque ya está acostumbrado a lidiar con situaciones médicas complejas desde hace años.

Detalló que ha sido operado de piernas, tobillo y espalda, además de haber perdido órganos como la vesícula y ahora el apéndice. Incluso bromeó:

“Ya no tengo vesícula, apéndice ni rodilla izquierda; ahora tengo una de titanio... Tengo cuatro operaciones en esta pierna, dos en el tobillo, en la espalda, tuve amebiasis, cólera, dengue… ¿qué quieres que te diga? He vivido en hospitales muchos años.” Omar Fierro

El actor Omar Fierro fue hospitalizado de emergencia tras “dolor fuerte": ¿Cuál es su estado de salud? / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Omar Fierro sobre la muerte después de haber sido hospitalizado de emergencia?

Tras ser hospitalizado de emergencia por una apendicitis que estuvo a punto de convertirse en peritonitis, Omar Fierro habló sin reservas sobre cómo enfrenta la vida después de una experiencia médica tan delicada. El actor explicó que no siente temor ante la posibilidad de morir, ya que ha atravesado múltiples procedimientos quirúrgicos y padecimientos a lo largo de los años, lo que le ha dado una visión distinta sobre su propia salud.

En un momento que llamó profundamente la atención, Fierro expresó de manera directa:

“Si me muero mañana, tuve la mejor vida”. Omar Fierro

Señaló que, aunque permanece enfocado en su recuperación y en seguir las indicaciones médicas, no vive con miedo al futuro, pues considera que ha tenido una vida plena.

