El actor Omar Fierro fue hospitalizado de emergencia tras “dolor fuerte": ¿Cuál es su estado de salud?

El mundo del espectáculo se sacudió este viernes tras confirmarse que el reconocido actor y conductor de televisión Omar Fierro fue hospitalizado de emergencia debido a un fuerte problema de salud. A sus 62 años, el protagonista de Como dice el dicho encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su preocupación al conocerse que había sido sometido a una cirugía. En entrevista para TVNotas, Fierro explicó qué fue lo que ocurrió.

Omar Fierro confiesa que fue hospitalizado de emergencia / Redes sociales

¿Por qué Omar Fierro fue hospitalizado de emergencia?

De acuerdo con el propio actor, Omar Fierro, la emergencia ocurrió hace tres semanas mientras descansaba en su casa. En la madrugada, el actor comenzó a sentir un dolor intenso que rápidamente se volvió insoportable. Fue entonces cuando decidió pedir ayuda inmediata.

Estaba en mi casa dormido, un dominguito, me levanté 3:30 de la madrugada y le dije a mi chofer: ‘llévame al hospital’ y a las tres de la tarde ya me estaban operando. Omar Fierro

Una vez en el hospital, los médicos determinaron que Fierro presentaba un cuadro de apendicitis y, según él mismo, pudo ser hasta peritonitis.

Ante de lo imprevisto de la cirugía, fue cuestionado sobre el temor de realizarse dicho procedimiento. Frente a la pregunta, el actor declaró que nunca tuvo miedo, ya que se ha hecho otras operaciones en diferentes zonas de su cuerpo.

Te puede interesar: Conductores de Hoy se niegan a comer lo que cocina Omar Fierro

Omar Fierro da a conocer con quién tiene un romance actualmente / IG @omarfierrooficial y Luis Pérez

¿Cuál es el estado de salud de Omar Fierro tras someterse a cirugía de emergencia?

Una de las preocupaciones que surgieron entre los reporteros que acudieron al evento en el que participó Omar Fierro, fue su físico. Uno de ellos preguntó sobre su “delgadez”, y ahí fue Fierro contó su problema en el apéndice.

Relató que fue apoyado por una doctora que, rápidamente, lo orientó y lo “conectó” con un doctor que había operado a la sobrina de él.

Una de las bromas realizadas fue sobre su cumpleaños, y es que el actor lo celebró el 10 de octubre, tan solo seis días después, fue cuando vino el problema de salud.

La operación se realizó sin contratiempos y añadió en tono de broma, que ya parece “Robocop”, pues ya no tiene vesícula, ya no tiene apéndice y su rodilla ya es de titanio. Sin embargo, pese a sus problemas de salud, se está concentrando en sus nuevos negocios.

Te puede interesar: Omar Fierro asegura que su madre le manda mensaje desde el más allá

¿Cuál es la trayectoria de Omar Fierro en televisión?

Omar Fierro es un actor, presentador y productor mexicano ampliamente reconocido, con una trayectoria que supera los cuarenta años en televisión, cine y teatro.

Inició su camino artístico en la década de 1980, una época marcada por el gran auge de las telenovelas en México. Su habilidad interpretativa y su carisma en pantalla hicieron que rápidamente obtuviera papeles tanto principales como secundarios.

A lo largo de su carrera, Fierro ha participado en múltiples melodramas de gran éxito, entre los que figuran:



Quinceañera (1987), considerada una de las telenovelas juveniles más emblemáticas.

(1987), considerada una de las telenovelas juveniles más emblemáticas. El pecado de Oyuki

La sombra del deseo

Tres veces Sofía

La mujer de Judas

Emperatriz

Te doy la vida

Eternamente amándonos

Como dice el dicho

Además de su trabajo como actor, Omar Fierro ha forjado una sólida carrera como conductor. Su estilo espontáneo le ha permitido integrarse a programas matutinos, concursos y diversas producciones de entretenimiento, donde también ha logrado destacar.

Tal vez te interese: Como dice el dicho: Estrena su 14a temporada por Las estrellas y Omar Fierro nos habló de su personaje