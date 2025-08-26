Omar Fierro anda de romance con una comediante y entrenadora ¡15 años menor!

En su juventud, Omar Fierro tuvo un noviazgo mediático con Verónica Castro, una famosa de talla internacional. Posteriormente salió con Lourdes Munguía, pero esta relación hizo que se volviera muy reservada y dejara de hablar de su vida privada. Creía que la actriz le llamaba a los paparazzis para que los captaran juntos.

Desde entonces, Omar se ha negado a hablar de sus parejas. Sin embargo, se sabe que lleva más de medio año con su nueva novia, a quien investigamos:

Te puede interesar: Nicola Porcella responde a rumores de llegar borracho a trabajar: “Es a lo que vine a este país”

Nicola Porcella y Omar Fierro / IG: @quebuenahora

¿Quién es la nueva novia de Omar Fierro?

Se llama Maritza del Río y es coach de manifestación y terapeuta holística desde hace 25 años. Además, da talleres y mentorías sobre la ley de la atracción.

Maritza también ejerce como comediante con su personaje ‘la Universo’ , en su canal de YouTube y sus redes sociales.

Una fuente cercana a Omar Fierro nos cuenta: “La conoció a finales de 2024. Ella comenzó a ir como experta al programa que él conduce por Unicable, al lado de Michelle Vieth y Nicola Porcella, ¡Qué buena hora! , y el flechazo fue inmediato, a primera vista”.

Te puede interesar: Conductor de ‘Hoy’ se presentó a grabar programa en estado inconveniente; aseguran

Ella es Maritza, con quien tiene un romance desde finales del 2024 / IG @omarfierrooficial y Luis Pérez

¿Cuántos años de diferencia se llevan Omar Fierro y su novia Maritza Río?

“La química entre ellos se dio de una manera muy fuerte. Omar Fierro, desde ese momento, comenzó a hacer su luchita por cortejarla. No importó la diferencia de edad, ya que ella es mucho más joven, él le lleva alrededor de 15 años. Omar tiene 61 y Maritza está en los 40 y tantos. Ella lo ha llenado de gran entusiasmo. Se van de viaje constantemente. Han hecho una dupla perfecta”.

Hace unas semanas vimos al conductor y no quiso dar detalles de la afortunada: “Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. Muy feliz, realizado, entero y pleno en todos los sentidos. También ahí andamos con alguien, muy a gusto. Lo que me conquistó de ella es ella en sí. Estoy muy contento”.

Sobre planes de boda prefirió no hablar, ya que para él es un tema demasiado íntimo.

Te puede interesar: Marcello Lara, Moisés Muñoz, Omar Fierro, Roberto Sosa y Luis Roberto Guzmán en el Burger Fes

Nicola Porcella y Omar Fierro / IG: @quebuenahora

¿Qué otros romances ha tenido Omar Fierro?

Contrajo matrimonio 2 veces.

La primera vez en 1982 con Teresa Reyes, con quien tuvo a su primogénito, Omar. Duraron 5 años juntos. Posteriormente, con Mónica Landeros, de 2001 a 2008. Con ella tuvo a Erik y Alan.

Entre sus romances con figuras del medio artístico destacan:

La conductora Aurora Valle. Su relación por casi 3 años con Verónica Castro, En 2015 anduvo con Lourdes Munguía, pero terminó porque él le reclamó que ella le llamó a los paparazzis que los captaron juntos.



Te puede interesar: Anette Michel revela los desafíos de ser madrastra: “No eres la mamá; debes ganarte el respeto”

Para conocer más sobre tu fortuna y tu horóscopo, o saber acerca de tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas, ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.