Nicola Porcella responde a rumores de llegar borracho a trabajar: “Es a lo que vine a este país”

El peruano Nicola Porcella desató polémica en días recientes después de que se filtrara información sobre el presunto estado inconveniente en que, se dijo, llega a trabajar al programa que conduce junto a Omar Fierro y Michelle Vieth. Según Kadri paparazzi, el presentador de ‘Qué buena hora’ fue señalado por en días recientes de presuntamente incomodar a Michelle Vieth al llegar en malas condiciones al programa.

Pese a los fuertes rumores, Nicola había preferido estar en silencio. Sin embargo, en entrevista con el programa ‘De primera mano’, aclaró si las acusaciones tienen fundamento.

¿Cuáles fueron los rumores sobre Nicola Porcella y el presunto abuso de alcohol?

Hace unas semanas, Kadri paparazzi dijo que Michelle Vieth se quejó por la incomodidad que generaba que el exconductor de ‘Hoy’, llegara pasado de copas a trabajar, pues además dijo que esto provoca que el programa se vuelva tenso y no la dejen hablar y participar en la dinámica del trabajo.

“Resulta que han tenido fuertes discusiones porque Michelle Vieth un día se paró del set, llorando, y pidió hablar con el productor, debido a que Omar Fierro y Nicola, estando al aire, grabando su programa, empiezan a tomar y ya ‘pasaditos’ de copas, empiezan a encimarle la voz a ella, no la dejan hablar”, explicó ‘el Lobo’.

¿Qué dijo Nicola sobre los rumores de que llega borracho a trabajar?

En entrevista con el programa ‘De primera mano’, el peruano que saltó a la fama tras participar en ‘La casa de los famosos México’ 2024, confesó que tiene en mente hacer caso omiso de los rumores, pero negó tajantemente que se presente en estado inconveniente a laborar: “Nada, no, no. Es mentira”. De paso, compartió que otros famosos le aconsejaron a hacer caso a los rumores, y no contestar en esos casos.

Gente que lleva mucho tiempo en esto me aconsejó y me dijo: ‘No respondas cuando es mentira’, pero no. Yo sigo trabajando. Fue a lo que vine a este país. Vine a ganarme un lugarcito en el corazón de México. Nicola Porcella

Nicola aprovechó para reafirmar su intención por trabajar en México y hacerse un nombre en el país:

“Sabemos lo complicado que es la industria. Me estoy ganando un lugar. Yo todavía soy un granito de arena”; dijo el actor que ya prepara su próximo personaje para la telenovela ‘Amanecer’.

¿Nicola Porcella podría demandar por los rumores sobre su supuesto abuso de la bebida?

Al ser cuestionado sobre si planea demandar a alguien por los rumores surgidos, Nicola dejó ver que podría tomar otras medidas si las difamaciones continúan: “Sí, claro que sí, sé quién soy. Sé la persona que soy, pero también sé a quiénes dar vitrina y a quiénes no”, dijo.

A propósito de los problemas que enfrentó en su natal Perú, Nicola remarcó que no quiere que su tormentoso pasado lo alcancé en México por lo que prefiere mantenerse alejado de polémicas, pues asegura que su familia fue la más afectada en aquella época y no quiere que su hijo resulte afectado.

“Yo no quiero cometer los mismos errores que cometí en Perú, porque yo siempre dije: ’Sí, yo los pagué’, pero mi familia nunca tuvo la culpa de eso”, puntualizó el también actor que en su país natal fue señalado de violencia contra exparejas.

Esta no es la única polémica que el peruano ha enfrentado recientemente. Hace unos días, el periodista Javier Ceriani compartió que un amigo cercano a Nicola había contado que tanto él como Wendy Guevara ‘andan insoportables’ y menosprecian a los creadores de contenido. Al respecto, Nicola no ha desmentido nada.

