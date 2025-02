Cumple de Nicola en Hoy: conductores casi se quedan vestidos y alborotados por su retraso

El programa ‘Hoy’ se vistió de fiesta para celebrar el 37 cumpleaños de Nicola Porcella este 5 de febrero, y la emoción se mezcló con algunas indirectas debido a su tardanza pues por poco el famoso no llega a su festejo.

El famoso peruano, quien conquistó al público mexicano tras su paso por ‘La casa de los famosos México’ y su ingreso al matutino de Televisa en octubre de 2024, la producción del programa ‘Hoy’ se lució con lujo, delicias e invitados especiales.

La producción tenía todo listo: invitados de lujo, los platillos favoritos del festejado, un gran pastel adornado con gomitas y una compilación de conmovedoras felicitaciones. Sin embargo, el festejo se pospuso hasta alrededor de las 11 de la mañana porque Nicola llegó tarde, lo que no pasó desapercibido para los conductores.

Nicola Porcella enfrentaría acusaciones / Instagram

Nicola llega tarde a su festejo en Hoy

“Bienvenida al cumpleaños de Nicola sin Nicola”, comentó Galilea Montijo al presentar a Wendy Guevara, invitada especial que acudió para celebrar a su amigo. La situación se hizo aún más divertida cuando ‘La perdida’ se sumó a las indirectas durante la sección de comida: “Que opina Nicola imaginario”, comentó.

Aunque se desconoce la razón por la cual Nicola llegó tarde al programa, lo cierto es que llegó a ‘Hoy’ alrededor de las 11 y lo primero que hizo fue abrazar a su amiga Wendy Guevara, quien ya participaba en una dinámica con el elenco de conductores.

Instagram

La atmósfera se llenó de cariño cuando todos se reunieron en el escenario para felicitar al cumpleañero con abrazos y palabras emotivas, mientras un grupo de fans llegó al foro con pancartas y porras para sumarse a la celebración.

La emoción se vio reforzada por el apoyo incondicional de sus seguidores. “No saben cómo me defienden, de verdad que me cuidan mucho’, presumió Nicola y resaltó la fuerza de su comunidad.

Nicola festeja su cumpleaños en el programa Hoy / Programa Hoy

Nicola recibe mensaje de su hijo desde Perú

El festejo tenía preparada todo para consentir al cumpleañero: Nicola fue sorprendido con el mensaje de su hijo, quien a través de un video le deseó lo mejor en su nueva vuelta al sol.

“Feliz cumpleaños pa’ espero que la pases muy bien, hay que celebrar bien porque no solo eres mi papá eres mi mejor amigo. Agradezco todo y espero que este año la pases muy bien”, expresó su hijo.

Nicola también recibió felicitaciones de su mamá, de Apio, de Marie Claire, de Omar Fierro, de Poncho de Nigris, entre otros amigos que también enviaron sus felicitaciones al conductor de ‘Hoy’.

Nicola Porcella agradece al programa ‘Hoy’

Además la producción le preparó a Nicola un clásico ceviche peruano y un gran pastel decorado con ositos de gomitas. En medio de la celebración, el actor expresó su gratitud a la producción de ‘Hoy’.

“El año pasado no pude estar acá (en mi cumpleaños), venía como invitado y hoy sor parte de esta familia a la cual admiro muchísimo, espero algún día tener la carrera que ustedes tienen. Los admiro muchísimo. Les agradezco de corazón que me hayan aceptado para mí es un sueño cumplido y agradecerle a las chicas (fans) porque yo creo que sin la gente no estaría en el lugar que estoy... a Andrea (productora), a Magda (fallecida productora) en el cielo por quien estoy aquí", concluyó Nicola.

