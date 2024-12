Nicola Porcella seguirá “Soltero cotizado”: escoge a Carolina como ganadora del show, pero es ¡casada!

“Soltero cotizado”, reality en el que pretendía encontrar una pareja para Nicola Porcella, llegó a su fin hace poco. Tras varias semanas conviviendo con diversas mujeres, el peruano escogió a Carolina, con quien tuvo más química a lo largo del show.

Aunque todo indicaba que habría un final feliz, Caro le confesó a Nicola que era una mujer casada, siendo ese el motivo por el que, pese a lo mucho que disfrutó su compañía, no podía tener una relación con él, pues consideraba a su esposo como “el hombre de su vida”.

De acuerdo con la joven, no había entrado al show por dinero, sino para “retomar e impulsar su carrera artística”.

“Eres un hombre hecho, derecho, completo en toda la extensión de la palabra. Dudas no tengo de lo que eres. Vengo a confirmar lo que eres, pero, sostenme este corazón, pero yo soy la casada. No vine por el dinero, de verdad. En mi vida no me ha hecho falta nada. Yo aquí vine a impulsarme y a retomar mi carrera artística. No me lo tomes a mal”, expresó.

Así reaccionó Nicola Porcella al saber que fue “traicionado” en ‘Soltero cotizado’

Por supuesto, Nicola Porcella no reaccionó bien a la noticia y le reclamó a Caro por haber “jugado con él”, haciendo hincapié en que sí le interesaba formalizar algo con ella.

Nicola Porcella “Confié en ti. Le mentiste a todo mundo, a mi hijo, a mis amigos. Jugaste. Lo ganaste. Yo no me jactaría de eso. Viniste a impulsar tu carrera artística engañándome. Vamos a ver si te funciona”

Esta situación generó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos apoyaron a Nicola, otros se burlaron de él, mientras que varios afirmaron que todo lo sucedido en el show era “falso”.

Algunos comentarios que se podían leer en internet:

“Nicola, tienes lo que mereces”

“La tipa se pasó”

“Todo es fingido, puro menso cree que es cierto”

“Hay que ver más allá y alejarte de las tóxicas. Te mereces a alguien con el corazón inmenso y bueno como tú”

“Carolina, tienes tu lugar asegurado en el infierno”

“Nicola, debiste ver más allá del físico”

“Es karma”

Nicola Porcella en Soltero Cotizado / Captura de pantalla

Nicola Porcella cree que recibía hate por “defenderse”

Desde que ‘Soltero cotizado’ se estrenó, se ha especulado que no ha tenido el éxito que se esperaba y que, con el pasar de las semanas, rating iba bajando cada vez más.

En un reciente encuentro con la prensa, Nicola Porcella aseguró que el “hate” que recibía su programa se debió a que siempre se “defendió”, algo que a muchos les “incomoda”.

“No, a mí, si hablan mal que no hablen, De verdad no se sabe, yo sé que tengo mucha gente en contra, me gané por muchas razones que yo defendí, que yo sentía que tenía que defender en este momento”, indicó.

Nicola Porcella / Redes sociales

¿Nicola Porcella considera que ‘Soltero cotizado’ fue un fracaso?

Durante la conversación, aseguró que el “éxito” no se mide tanto por un reality, sino por la conversación que generes en redes sociales.

“Nosotros no estamos midiendo realities en mucho tiempo. Lo que vemos son redes sociales y pues las redes sociales puedes ver como toda la gente habla”, puntualizó.

Para finalizar, afirmó que ‘Soltero cotizado’ fue un programa que le dejó grandes enseñanzas, por lo que no considera que haya sido un “fracaso”.

“Cada proyecto a mí me enseña. Cada proyecto a mí me deja. Aprendo de donde estoy. Yo sigo trabajando. Yo sigo agradecido. Sin esos proyectos uno no aprende. Aquí estamos para aprender. Para convertirme en un gran artista, que es lo que estoy buscando, yo tengo que seguir construyendo”, manifestó.

