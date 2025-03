Desenmascaran a Nicola Porcella: “No es caballeroso. ¡Es prepotente y presumido!”

Platicamos en exclusiva con Carolina Mendoza (29 años), ganadora del programa Soltero cotizado. Nos reveló que, supuestamente, Nicola Porcella (37) no es la persona que aparenta ser en televisión.

Carolina Mendoza explota contra Nicola Porcella / Redes sociales

¿Qué dijo Carolina Mendoza, ganadora de ‘Soltero cotizado’, de Nicola Porcella?

“Como ya lo he dicho, no me siento mal de haber bateado a Nicola. No es mala persona, pero tampoco es un hombre espectacular. Él hizo ciertos comentarios machistas y denigrantes hacia mi persona. No quiero entrar en detalles. Obviamente no salieron en pantalla”.

“En caso de que yo no hubiera estado casada, él no sería el hombre ideal que quisiera en mi vida. Nicola es el claro ejemplo de que a veces hay personas que se comportan de una forma frente a la cámara y cambian cuando están detrás. No dejaría a mi esposo por nadie en el mundo”. Carolina Mendoza

Carolina Mendoza explota contra Nicola Porcella / Redes sociales

Carolina Mendoza asegura que Nicola Porcella trató mal a la producción de ‘Soltero cotizado’

“A Nicola se le subió la fama desde que salió de La casa de los famosos. Siempre habla de él. Soy testigo de que trató muy mal al personal de la producción del programa. Les gritoneó horrible”.

“Recuerdo que un día estábamos en un camioncito para grabar una escena romántica y uno de producción le pidió que se bajara. Él le dijo: ‘¡Yo no me voy a bajar! Yo aquí soy la estrella. Tú tienes trabajo por mí’. Le cerró la puerta”. Carolina Mendoza

“Al presenciar eso, le dije: ‘Te acabas de caer del pedestal en el que te tenía’. Nicola contestó: ‘Es que él (persona de producción) primero me hizo algo’. Era obvio que no, porque yo jamás vi que lo trataran mal. También le gritoneó a otro compañero de la misma producción y se subió a su habitación”.

“Ese día no quería grabar nada y hasta se quería ir del programa. Frente a la cámara le sale su lado lindo y detrás saca su prepotencia a todo lo que da. Definitivamente, le quedó grande el sobrenombre de ‘el Novio de México’. Hay mejores personas que merecen ese título”.

Carolina Mendoza explota contra Nicola Porcella / Redes sociales

¿Qué dijo Carolina Mendoza sobre las críticas que le llueven tras batear a Nicola Porcella?

“No creo que logre conseguir pareja pronto. Siento que él no está listo para encontrar el amor. No es un hombre de relaciones serias. Tiene tratos muy extraños. Detrás de cámaras no es caballeroso. Es prepotente y presumido. Su papel de víctima ha impulsado su carrera”. Carolina Mendoza hablando de Nicola Porcella

“Después del programa he recibido mucho ataque por parte del fandom de Nicola. La verdad, no es algo que me desestabilice. Tomo los comentarios con burla y humor. No entiendo por qué se pueden enojar tanto. Hay que entender que todo es show. Claramente fui una embustera. Sin embargo, les agradezco por todo y por la importancia que me han dado. El hate no cambió mi vida”, concluyó.

Carolina Mendoza explota contra Nicola Porcella / Redes sociales

¿Qué pasó entre Nicola Porcella y Carolina Mendoza en ‘Soltero cotizado’?

El pasado 28 de octubre, Nicola Porcella protagonizó su propio reality, ‘Soltero cotizado’ , para encontrar el amor. En él, 12 mujeres luchaban para conquistar su corazón.

para encontrar el amor. En él, 12 mujeres luchaban para conquistar su corazón. En este programa no todas las chicas eran honestas. Algunas eran embusteras y otras, románticas . El objetivo era que, si él elegía a una de ellas,la chica se llevaba un premio de 1 millón de pesos.

. El objetivo era que, si él elegía a una de ellas,la chica se llevaba un premio de 1 millón de pesos. Al final, la ganadora fue Carolina, quien le confesó: “Yo soy la casada… Creé un personaje basado en mi personalidad y me funcionó”.

Además, nos dijo en exclusiva: “No me arrepiento de haberle roto el corazón al ‘Novio de México’”.

Nicola Porcella en Soltero Cotizado / Captura de pantalla

¿Quién es Carolina Mendoza, ganadora de ‘Soltero cotizado’?

Es experta en cosmetología, antropología forense, tiro de campo y toxicología.

Es empresaria: cuenta con 3 spa, 2 salones de belleza y renta propiedades (bienes raíces).

En el programa Soltero cotizado

Próximamente lanzará su marca de tequila de color rosa.

Cuenta con 104 mil seguidores en Instagram



