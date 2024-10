Soltero y cotizado: Nicola Porcella busca el amor en nuevo reality a partir del 28 de octubre en Canal 5

La mañana del jueves 24 de octubre se llevó a cabo la presentación a prensa del reality “Soltero y cotizado”, donde se buscará el amor a Nicola Porcella, tras su éxito en la primera temporada de “La casa de los famosos México”.

¿De qué trata el nuevo reality “Soltero y cotizado”?

En la conferencia, se presentó el tráiler donde mujeres de diferentes nacionalidades lucharán por el amor del ahora conductor. Algunas participan por gusto y otras por una recompensa económica. Además, se explicó que después de cada capítulo, habrá un programa en vivo conducido por Yordi Rosado y Karla Díaz, donde se debatirán los pormenores de cada episodio con la presencia de amigos cercanos a Nicola.

Manolo Fernández, productor del programa, explicó: “Es un formato nuevo. Queremos que la gente vea el otro lado de Nicola, que se identifique con las historias y que se abra un debate. Se grabó en Colombia y regresaremos en unos días para seguir grabando las últimas escenas. Es un gran proyecto”.

Nicola Porcella / Liliana Carpio / TVNotas

Nicola Porcella busca el amor en el reality

Nicola mencionó lo feliz que está por ver el resultado: “En las grabaciones hubo de todo y creo que se verá reflejado en pantalla. Al final, se busca el verdadero amor. Llevo muchos años sin relación y también es importante la opinión de mi hijo, quien también participa en el programa”.

Al ser cuestionado sobre por qué no ha encontrado el amor, Nicola respondió: “Los últimos dos años han sido de puro trabajo, lo cual agradezco. Mi mamá siempre dice: ‘Nunca me haces caso’. Cuando me ofrecieron esto, le pregunté a ella y me animó a participar. Conocer a personas es difícil por tanto trabajo, pero conocí a grandes mujeres y a ver qué pasa”.

Liliana Carpio / TVNotas

¿Cuándo empieza “Soltero y cotizado”, reality con Nicola Porcella?

El programa se estrena este próximo lunes 28 de octubre a las 8 de la noche por el Canal 5. Después del primer episodio, comenzará el programa en vivo conducido por Karla Díaz y Yordi Rosado.

Yordi compartió: “Estoy emocionado porque tocaremos todos los temas relevantes del programa con la complicidad de las personas cercanas a Nicola, su mamá, su hijo, su exmujer, amigos como Wendy y Apio. Será un gran trabajo”.