¿Nicola Porcella cree que filtraron el video en el que “habla mal” de Wendy y Agustín? El conductor lo revela

Desde hace varios días, Nicola Porcella está en medio de la controversia por un video viral en el que habla sobre lo incómodo que se siente al vivir con Wendy Guevara y Agustín Fernández.

En dicho clip, compartido por ‘Kadri paparazzi’, el conductor de ‘Hoy’ le comenta a una actriz que no puede llevar visitas a la casa debido a los comportamientos de sus compañeros, ejemplificando la vez que Agustín paseó en calzones o que Wendy interrumpió una de sus citas.

Si bien el peruano explicó que todo fue “un malentendido” y hasta la misma Wendy le pidió al público que no sacaran las cosas de contexto, muchos internautas tacharon al actor de “hipócrita” por “hablar mal de sus amigos”.

No te pierdas: Agustín aclara que no es mantenido por Nicola y Wendy, no paga la renta, pero si despensa y otros gastos

En un reciente encuentro con los medios, el peruano volvió a tocar el tema y reiteró el gran cariño que siente por sus “roomies”, principalmente por Wendy, con quien aseguró que las cosas están bien.

“Nos apoyamos ella y yo muchísimo. Nos vamos a ir de viaje los dos. Ha estado muy tensa esta semana por eso, porque ya no sabes en quién confiar. Wendy y Agustín saben que son dos personas a las que quiero mucho”, dijo.

Asimismo, dejó claro que confía en la mujer con la que se le ve en el controversial video, pues hace mucho tiempo que se conocen y son buenos amigos.

Nicola Porcella

“No sé si pecaré de confiado. Yo no creo. Es una amiga que conozco desde hace bastante tiempo. Se ha portado bien conmigo, me he portado bien con ella. Yo prefiero pensar que no. Le pregunté por si acaso”