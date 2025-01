Nicola Porcella habla de su lucha contra la depresión y cómo superó un intento de quitarse la vida

Nicola Porcella, reconocido actor y conductor de televisión, ha revelado detalles sobre uno de los momentos más oscuros de su vida. Gracias a su participación en la primera temporada de La casa de los famosos México, ganó el corazón del público, pero detrás de su éxito se ocultaba una profunda lucha interna.

En una entrevista reciente con el programa Chismorreo, compartió cómo enfrentó la depresión, un intento de suicidio y su camino hacia la recuperación.

Instagram

La confesión de Nicola Porcella: “Toqué fondo”

Durante la entrevista, Nicola Porcella reveló que llegó a un punto crítico en su vida en el que sintió que no había salida: “Yo conté mi historia, siempre dije que no me considero ejemplo de nadie, pero estuve internado porque me tomé una sobredosis de pastillas en un momento y sí entiendo lo que es estar en el fondo”, confesó. Estas palabras resonaron profundamente con sus seguidores, quienes valoraron su valentía al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado.

El conductor también reflexionó sobre cómo estos episodios afectan no solo a la persona que los vive, sino también a sus seres queridos: “De repente uno puede cometer errores, pero el ensañamiento, más que todo, es por la familia. Pensé en un momento que yo era el culpable de todo eso y que estarían mejor sin mí”, explicó.

Instagram

Nicola Porcella: La importancia de buscar ayuda profesional

Nicola destacó que el apoyo profesional fue crucial para superar esta etapa: “Ahora, gracias a la terapia y a los medicamentos, estoy muchísimo mejor y entiendo la importancia de pedir ayuda cuando es necesario”, compartió. Además, enfatizó que enfrentarse a los propios problemas puede ser un proceso difícil, pero no imposible: “Cuando estás muy abajo, lo único que te queda es ir para arriba buscando ayuda”, afirmó.

El actor también reflexionó sobre las consecuencias de sus acciones y el impacto que podría haber tenido en su familia: “Fue un momento difícil, una noche dura, porque yo pensé que estarían mejor sin mí. Luego, cuando te pones a pensar, te das cuenta de que hubiera dejado a mi hijo sin su papá”, concluyó.

